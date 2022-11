Hel­fer gesucht

Auch in der Vor­weih­nachts­zeit war das Repa­ra­tur-Café von Forch­heim for Future wie­der sehr gefragt – die Ter­mi­ne waren schon Wochen im Vor­aus aus­ge­bucht. So kamen 25 Gerä­te zur Repa­ra­tur, dar­un­ter Spiel­zeu­ge, Radi­os, Kaf­fee­ma­schi­nen, Staub­sauger, Küchen­ma­schi­nen u.a.

Sogar eine wun­der­schö­ne min­de­stens 100 Jah­re alte Jugend­stil-Lam­pe aus Mes­sing fand den Weg in den Werk­statt­kel­ler im Pfarr­zen­trum Ver­klä­rung Chri­sti. Sie muss­te neu ver­ka­belt wer­den, da die alten Kabel brü­chig waren. Was zuerst ein­fach aus­sah, ent­pupp­te sich als schwie­rig, denn auch die alten Fas­sun­gen für die Bir­nen waren defekt. So wur­de zwar das Kabel gewech­selt, aber die Lam­pen­fas­sun­gen muss der Eigen­tü­mer erst besor­gen und sie wer­den dann beim näch­sten Mal fach­kun­dig ange­bracht und dann leuch­tet das gute Stück wie­der. „Ich freue mich, dass es das Repa­ra­tur-Café mit den fach­kun­di­gen Hel­fern gibt“, sagt der Eigen­tü­mer. „Denn die Lam­pe ist ein Erb­stück und ich hän­ge dar­an und freue mich dar­auf, wenn sie wie­der funk­tio­niert. Einen Ter­min fürs näch­ste Mal habe ich mir schon reser­vie­ren las­sen“. So trägt das Repa­ra­tur-Café nicht nur dazu bei, dass das Kli­ma geschützt und Res­sour­cen gespart wer­den, es kann auch Men­schen glück­lich machen.

„Das näch­ste Repa­ra­tur-Café fin­det erst wie­der im Janu­ar statt“, erläu­tert Kla­ra Gün­ther. „Wir könn­ten es ja öfter machen, der Bedarf besteht. Aber es ist halt auch ein ziem­li­cher orga­ni­sa­to­ri­scher Auf­wand und da bräuch­ten wir noch eini­ge Hel­fer, für die Repa­ra­tu­ren, aber ins­be­son­de­re auch für die Orga­ni­sa­ti­on im Vor­feld und für die Begrü­ßung der Gäste, für Kuchen­backen und Kaf­fee aus­schen­ken usw. Falls sich da jemand von den Lesern enga­gie­ren möch­te, bit­te mel­den unter info@​forchheim-​for-​future.​de“