Strul­len­dorf: Schwe­re Auf­ga­be für die Bau­nacher Young Pikes gegen Leip­zig

Bau­nach Young Pikes – USC Leip­zig am Sams­tag, den 26.11.2022 um 17 Uhr in der Haupt­s­moor­hal­le in Strul­len­dorf. Am Samstag…