Zwei­te Orts­be­ge­hung zum The­ma Wind­park – Eisi­ger Gegen­wind auf der Lan­gen Meile

von Tho­mas Weichert

Eisi­ger Wind, nicht nur in Form von Schnee­ge­stö­ber, schlug dem Eggols­hei­mer Bür­ger­mei­ster Claus Schwarz­mann (Bür­ger­bund) bei der zwei­ten Orts­be­ge­hung zum The­ma Wind­kraft auf der Lan­gen Mei­le ent­ge­gen. Dies­mal ober­halb von Dürr­brunn, Tie­fen­stür­mig und Kal­ten­eg­gols­feld. Wind­kraft­geg­ner pro­te­stier­ten mit Trans­pa­ren­ten an Trak­to­ren, auf denen zu lesen war „Stoppt die Wind­kraft­plä­ne sofort!“ und „Hier kein Wind­park“, gegen die Plä­ne zu Wind­rä­dern, die Schwarz­mann erläu­ter­te. Außer­dem stan­den alle paar Meter Pla­kat­stän­der an den Weg­rän­dern mit der Auf­schrift „Hier ent­steht kein Windrad“.

Eini­ge der Flä­chen, auf denen ein­mal so ein Wind­rad ste­hen könn­te, waren zu Ver­an­schau­li­chungs­zwecken mit Absperr­bän­dern ein­ge­grenzt, um zu ver­deut­li­chen, wie viel Platz allei­ne der Beton­sockel dafür braucht.

Nach Schät­zung von Eggols­heims Geschäfts­stel­len­lei­ter Ste­fan Loch, der auch das Info-Mate­ri­al zusam­men­ge­stellt hat­te, waren rund 150 Men­schen zum Infor­ma­ti­ons­rund­gang gekom­men. Dar­un­ter auch Land­rat Her­mann Ulm (CSU), CSU-Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Micha­el Hof­mann und Grü­nen-Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Lisa Badum sowie meh­re­re Bür­ger­mei­ster der betrof­fe­nen oder angren­zen­den Gemein­den, wie die Eber­mann­städ­ter Rat­haus­chefin Chri­stia­ne Mey­er (NLE). Wie Hof­mann sag­te, sei er gekom­men, um sich zu informieren.

Badum war gesprä­chi­ger. „Es ist toll zu sehen, wie Geset­ze, die wir im Bun­des­tag nach so vie­len Jah­ren Blocka­de nun für die Beschleu­ni­gung erneu­er­ba­rer Ener­gien ver­ab­schie­den, direkt in unse­rer Regi­on wir­ken. Für mich ist es ein emo­tio­na­ler Moment, wenn ich vor Ort sehe, wie vie­le Poten­tia­le wir in unse­rem Land­kreis für sau­be­re Ener­gie für die Men­schen und für Mög­lich­kei­ten haben.“ Mit Badum im Schlepp­tau gekom­men war auch Mar­tin Dist­ler, Forch­hei­mer Direkt­kan­di­dat von Bünd­nis 90/​Den Grü­nen für den Baye­ri­schen Land­tag. Dist­ler ist auch Markt­ge­mein­de­rat von Eggols­heim. „Der Land­kreis Forch­heim ist nun end­lich aus sei­nem Dorn­rös­chen­schlaf erwacht. Als Eggols­hei­mer Gemein­de­rat freue ich mich sehr, wenn unse­re Gemein­de eine wich­ti­ge Rol­le für den Land­kreis bei der Ener­gie­wen­de spie­len kann“, so Distler.

Chri­sti­an Amen­de, Spre­cher der Bür­ger­initia­ti­ve Pro Natur­park Frän­ki­sche Schweiz, durf­te nach dem offi­zi­el­len Ende nach zwei Stun­den Orts­be­ge­hung nach Pro­test aus den Rei­hen der Wind­kraft­geg­ner dann doch noch Schwarz­manns Mikro­fon ergrei­fen. Schwarz­mann hat­te zu die­sem Zeit­punkt nach Ver­le­sung der Ter­mi­ne der Weih­nachts­märk­te in Eber­mann­stadt, Eggols­heim und Wei­lers­bach denn offi­zi­el­len Teil schon für been­det erklärt. Denn laut Schwarz­mann sei es eine rei­ne Infor­ma­ti­ons- und kei­ne Diskussionsversammlung.

Wie Amen­de erklär­te, befän­den sich im ange­dach­ten Vor­rang­ge­biet zahl­rei­che Grund­stücke von Eigen­tü­mern, die eine Bebau­ung mit Wind­rä­dern ableh­nen. Denn die Errich­tung inklu­si­ve des Aus­baus der Zufahr­ten ver­än­de­re den Cha­rak­ter des Land­schafts­schutz­ge­biets mas­siv. Die Aus­sa­ge Schwarz­manns, dass ein Rück­bau der Zuwe­gun­gen erfol­gen wird, zwei­felt Amen­de an. Immer­hin han­delt es sich dabei um meh­re­re Kilo­me­ter. „Eine Bebau­ung am Rand des Gebiets mit mini­ma­ler Ein­fluss­nah­me ist in die­sem Gebiet nicht mög­lich“, beton­te Amen­de. Laut Amen­de habe Schwarz­mann bei den Bür­ger­ver­samm­lun­gen die Unwahr­heit behaup­tet. Nicht die Regie­rung von Ober­fran­ken hät­te die Lan­ge Mei­le bereits als Vor­rang­ge­biet für Wind­kraft­an­la­gen aus­ge­wählt, son­dern der regio­na­le Pla­nungs­ver­band prü­fe dies nur dann, wenn die Gemein­de dies aus­drück­lich wolle.

Drei mög­li­che Stand­or­te für Wind­rä­der wur­den besich­tigt. Der erste am Abzweig der Berg­stra­ße nach Tie­fen­stür­mig, direkt an der Gemar­kungs­gren­ze zu Dürr­brunn. Die Ent­fer­nung nach Dürr­brunn, Kal­ten­eg­gols­feld und Tie­fen­stür­mig beträgt hier zwi­schen 1350 bis 1650 Meter. Die mitt­le­re Wind­ge­schwin­dig­keit lie­ge an die­sem Stand­ort bei 7,42 Metern pro Sekun­de. Damit kön­ne man am Stand­ort Rich­tung Wei­gels­ho­fen zir­ka 3000 Haus­hal­te und auf der Lan­gen Mei­le wei­te­re 4000 Haus­hal­te mit Strom ver­sor­gen. Nörd­lich des Poten­ti­al­ge­biets auf der Gemein­de­gren­ze von Unter­lein­lei­ter und 400 Meter Luft­li­nie von der Gren­ze zum Markt Hei­li­gen­stadt könn­ten wei­te­re zwei Wind­rä­der gebaut werden.

Hei­li­gen­stadts Bür­ger­mei­ster Ste­fan Reichold (SPD) infor­mier­te dazu, dass der Markt an ande­rer Stel­le eben­falls Wind­rä­der pla­ne. Süd­lich, etwa 1.100 bis 1.600 Meter von Tie­fen­stür­mig und Göt­zen­dorf ent­fernt, könn­ten wei­te­re Wind­rä­der ent­ste­hen. Also ins­ge­samt ein rich­ti­ger Wind­park mit etwa sechs Wind­kraft­an­la­gen auf die­sem Gebiet der Lan­gen Mei­le. Mit etwa 15.000 Euro Pacht­ein­nah­men könn­te ein Grund­be­sit­zer pro Jahr rech­nen wenn eine Anla­ge auf sei­nem Grund gebaut wird. Garan­tiert auf 25 Jah­re. Pro­fi­tie­ren sol­len aber alle. Sei­nem Amts­kol­le­gen Alwin Geb­hardt (DWV) aus Unter­lein­lei­ter bot Schwarz­mann sei­ne Zusam­men­ar­beit an.

Unter­lein­lei­ters Ex-Bür­ger­mei­ster Ger­hard Rie­di­ger, der mit sei­nem Hund spa­zie­ren war, mein­te, dass die Pro­test­schil­der schnell wie­der weg sind, wenn ein Land­wirt für sei­ne sau­re Wie­se in 20 Jah­ren 300.000 Euro an Pacht einnimmt.