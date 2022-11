Zeu­gen gesucht

FORCH­HEIM. Vor zir­ka zwei Wochen brann­te das Dach im Hin­ter­hof einer Bank­fi­lia­le am Para­de­platz in Forch­heim. Die Kri­mi­nal­po­li­zei ver­mu­tet jetzt Brandstiftung.

Schon am Sams­tag­abend, 12. Novem­ber 2022, kam es am Forch­hei­mer Para­de­platz zu einem Groß­ein­satz der Feu­er­wehr. Gegen 19.45 Uhr stand das Flach­dach im Hin­ter­hof der Bank in Flam­men. Die Ermitt­ler der Bam­ber­ger Kri­po gehen davon aus, dass das Feu­er absicht­lich gelegt wur­de. Der Hin­ter­hof ist auf zwei Wegen zu errei­chen. Zum einen durch einen Tor­bo­gen zwi­schen Bank und dem angren­zen­den Mode­haus, zum ande­ren über eine Ein­fahrt in der Wallgasse.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg sucht jetzt nach Zeu­gen, die ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen in den genann­ten Berei­chen gemacht haben.

Bereits am Mor­gen des Brand­ta­ges hat­ten sich dort ein paar Kin­der auf­ge­hal­ten, die an der Feu­er­wehr­lei­ter zum Dach her­um­turn­ten. Es han­del­te sich um zwei blon­de Jun­gen und ein Mäd­chen im Alter von 10 bis 12 Jahren.

Für Hin­wei­se aller Art mel­den Sie sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Kri­po Bamberg.