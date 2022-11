In der Karl-Marx-Stra­ße fin­den von Mon­tag, 28. Novem­ber 2022, bis Frei­tag, 2. Dezem­ber 2022, Haus­an­schluss­ar­bei­ten statt. In die­sem Zusam­men­hang wird dort ab dem Kreu­zungs­be­reich Carl-Schül­ler-Stra­ße eine Ein­bahn­stra­ße in stadt­aus­wär­ti­ger Rich­tung ein­ge­rich­tet. Eine Umlei­tung ist ausgeschildert.