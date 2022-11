Am 27. Novem­ber 2022 wähl­te die Alter­na­ti­ve für Deutsch­land in Bay­reuth ihren Kan­di­da­ten für die Land­tags- und Bezirks­tags­wah­len im kom­men­den Jahr. Als Kan­di­dat spra­chen die Mit­glie­der im Wahl­kreis Mario Schul­ze ein­stim­mig ihr Ver­trau­en aus.

In sei­ner Rede stimm­te der Kreis­rat und stell­ver­tre­ten­de Bezirks­vor­sit­zen­de der AfD Ober­fran­ken auf einen inten­si­ven und bür­ger­na­hen Wahl­kampf ein: „Nie­mals zuvor wur­de die AfD drin­gen­der gebraucht als jetzt. Ein Frei­staat, mit einst glän­zen­den Aus­sich­ten, wird von Poli­ti­kern miss­han­delt für die Recht, Gesetz und christ­li­che Wer­te allen­falls ein Ali­bi dar­stel­len und kei­ne Selbst­ver­pflich­tung, wie es sein soll­te. Sei es Kli­ma­schutz, unge­brem­ste Zuwan­de­rung oder ver­fehl­te Ener­gie­po­li­tik: Die Alt­par­tei­en haben all die­se Kri­sen selbst ver­ur­sacht und ver­su­chen nun, die Schuld auf ande­re abzu­wäl­zen. Wenn sich Bür­ger in einer Indu­strie­na­ti­on Gedan­ken über zuver­läs­si­ge Strom­ver­sor­gung machen müs­sen, wäh­rend Poli­ti­ker der Alt­par­tei­en sich den Staat unge­straft zur Beu­te machen kön­nen, dann fehlt es vor allem an einem: Mehr AfD im Parlament.“