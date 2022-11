Der erfolg­rei­che BAY­ERN 3 True Crime Pod­cast ist live on Tour! Nach vier Staf­feln mit span­nen­den, skur­ri­len, tra­gi­schen und vor allem immer ech­ten Kri­mi­nal­fäl­len kom­men neue spek­ta­ku­lä­re Fäl­le end­lich live auf die Büh­ne. BAY­ERN 3‑Moderatorin Jac­que­line Bel­le und Straf­ver­tei­di­ger Dr. Alex­an­der Ste­vens gehen einer Fra­ge nach: Gibt es den per­fek­ten Mord? Vor­ge­stellt wer­den drei span­nen­de Fäl­le, bei denen der Mör­der nicht gefun­den, ver­ur­teilt oder sogar der Fal­sche ver­ur­teilt wur­de. Zusam­men gehen sie dem bru­ta­len Dop­pel­mord von Koblenz nach. Einem Fall, bei dem bis heu­te Zwei­fel an der Ver­ur­tei­lung des rich­ti­gen Täters bestehen. Bei einem wei­te­ren Fall mit ver­meint­li­chem Sui­zid auf einem Kreuz­fahrt­schiff wird Alex­an­der Ste­vens plötz­lich mit dem Geständ­nis des mut­maß­li­chen Mör­ders kon­fron­tiert, den­noch läuft die­ser bis heu­te frei her­um! Jac­que­line Bel­le und Alex­an­der Ste­vens spre­chen selbst­ver­ständ­lich auch über ein paar skur­ri­le Fäl­le aus dem erfolg­rei­chen Pod­cast, dies wie immer gewohnt span­nend und humor­voll. Alle Fäl­le haben eines gemein­sam: Sie sind alle echt, genau­so pas­siert und Alex­an­der Ste­vens war als Straf­ver­tei­di­ger live dabei. Er berich­tet aus der eige­nen Per­spek­ti­ve, ord­net die Sach­ver­hal­te recht­lich ein und gibt Ein­blick in die Erfah­run­gen und Tricks des Strafverteidigers.

Die Ver­an­stal­tung fin­det am Diens­tag, den 6. Dezem­ber 2022 um 20 Uhr im Euro­pa­saal des Bay­reu­ther Zentrums.

Alex­an­der Ste­vens und Jaque­line Bel­le – True Crime: Der per­fek­te Mord | ab 16 Jahren

Ver­an­stal­tungs­ort: DAS ZEN­TRUM – Euro­pa­saal, Äuße­re Bad­stra­ße 7a, 95448 Bay­reuth. Kar­ten gibt es ab 36, 90 €.

Wei­te­re Infos unter: www​.even​tim​.de und http://​www​.bay​ern3​.de/​c​r​ime.