Ein Work­shop der Euro­päi­schen Janusz-Kor­c­zak-Aka­de­mie in Koope­ra­ti­on mit der VHS Bam­berg-Land und der Wil­ly-Aron-Gesell­schaft Vie­le Men­schen sind heu­te ver­un­si­chert, wenn…

In der Rei­he „Rock nach Acht“ lädt die KUFA am Frei­tag, 09.12.2022, 20:00 Uhr, zur Flower Power Par­ty mit den…

„Holy Pan­da“ spie­len „Bam­boo ’n Roll!“ am 2. Dezem­ber 2022 in der KUFA Bam­berg

Holy Pan­da „We’­re Holy Pan­da and we play Bam­boo ’n Roll!“ Am Frei­tag, 2. Dezem­ber 2022, um 20:00 Uhr, findet…