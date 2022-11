Frau­en­knecht-Nach­fol­ge gere­gelt: Mar­tin Wil­de über­nimmt ab 1. Janu­ar 2024

„Damit haben wir bereits jetzt eine sehr wich­ti­ge Per­so­na­lie des näch­sten Jah­res erfolg­reich gere­gelt“, erklärt Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke. Am Mitt­woch hat der Stadt­rat in der Voll­sit­zung den Beschluss des Stif­tungs­rats bestä­tigt, Mar­tin Wil­de ab 1. Janu­ar 2024 zum neu­en Vor­sit­zen­den des Vor­stands der Sozi­al­stif­tung zu bestel­len. Er tritt damit die Nach­fol­ge von Xaver Frau­en­knecht an, der die Sozi­al­stif­tung seit 1. Juli 2004 lei­tet und mit Ver­trags­en­de am 31. Dezem­ber 2023 dann alters­be­dingt ausscheidet.

In einem umfang­rei­chen, halb­jäh­ri­gen Bewer­bungs­ver­fah­ren, das von einer Per­so­nal­be­ra­tungs­fir­ma durch­ge­führt wur­de, hat sich Mar­tin Wil­de unter einer Viel­zahl an Bewer­bern und Bewer­be­rin­nen durch­ge­setzt. Er hat erst ein fünf­köp­fi­ges, inter­nes Aus­wahl­gre­mi­um, dann den Stif­tungs­rat und zuletzt den Stadt­rat für sich gewon­nen. „Wir sind über­zeugt, in Mar­tin Wil­de die rich­ti­ge Per­sön­lich­keit gefun­den zu haben, um den sehr erfolg­rei­chen Weg der Sozi­al­stif­tung fort­set­zen zu kön­nen“, sagt OB Star­ke. Als Stif­tungs­rats­vor­sit­zen­der der Sozi­al­stif­tung Bam­berg besie­gel­te Star­ke mit Wil­de direkt nach der Stadt­rats­sit­zung durch Unter­zeich­nung des Arbeits­ver­trags die Zusam­men­ar­beit, auf die sich auch Wirt­schafts­re­fe­rent Dr. Ste­fan Gol­ler und Vor­stands­mit­glied Johan­nes Goth („Vor­stand Finan­zen“) sehr freuen.

Wil­de kommt aus der Gemein­de Han­de­witt in Schles­wig-Hol­stein nach Bam­berg, wo er sei­ne Arbeit bei der Sozi­al­stif­tung im Som­mer 2023 begin­nen wird, um an der Sei­te von Xaver Frau­en­knecht die umfang­rei­chen Auf­ga­ben als Vor­stands­vor­sit­zen­der ken­nen­zu­ler­nen. Der Diplom-Betriebs­wirt lei­tet seit 20 Jah­ren Kli­ni­ken und ist seit 2015 kauf­män­ni­scher Vor­stand der Ev.-Luth. Dia­ko­nis­sen­an­stalt in Flens­burg, die mit einer Bilanz­sum­me von 226 Mil­lio­nen Euro und 3600 Mit­ar­bei­ten­den auf­war­tet. Zu sei­nen Beweg­grün­den, vom hohen Nor­den in die frän­ki­sche Welt­erbe­stadt zu kom­men, sagt der 55-Jäh­ri­ge: „Ich woll­te mit mei­ner Fami­lie etwas Neu­es ken­nen­ler­nen. Wir haben uns Bam­berg ange­se­hen und fest­ge­stellt, dass es hier noch schö­ner als in mei­ner Hei­mat ist. Und es reizt mich die Mög­lich­keit, einen hoch­at­trak­ti­ven Gesund­heits­an­bie­ter wie die Sozi­al­stif­tung Bam­berg mit vie­len moti­vier­ten Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern nach­hal­tig in die Zukunft zu führen.“

„Die lang­jäh­ri­ge Erfah­rung in ver­schie­de­nen Kran­ken­häu­sern und die her­vor­ra­gen­den Refe­ren­zen sei­ner bis­he­ri­gen Arbeit­ge­ber haben den Aus­schlag für Mar­tin Wil­de gege­ben“, erklärt Andre­as Star­ke. Er dankt aus­drück­lich schon jetzt Xaver Frau­en­knecht für 20 Jah­re an der Spit­ze der Sozi­al­stif­tung: „Was er gelei­stet hat, ver­dient höch­ste Aner­ken­nung. Er hat ein breit auf­ge­stell­tes, erfolg­rei­ches Unter­neh­men geformt, das er – nun medi­zi­nisch und pfle­ge­risch auf höch­stem Niveau und wirt­schaft­lich kern­ge­sund – an sei­nen Nach­fol­ger über­gibt. Herr Frau­en­knecht hat sich in her­aus­ra­gen­der Wei­se um den Gesund­heits­stand­ort Bam­berg ver­dient gemacht.“