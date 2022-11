Auf Initia­ti­ve der SPD Stadt­rats­frak­ti­on erhal­ten nun auch Forch­hei­mer Kul­tur­ver­ei­ne, wel­che not­ge­drun­gen für Ver­an­stal­tun­gen in Räum­lich­kei­ten umlie­gen­der Kom­mu­nen aus­wei­chen müs­sen, einen finan­zi­el­len Miet­zu­schuss. Nach­dem der vor­be­ra­ten­de Aus­schuss vor ein paar Wochen einen Miet­ko­sten­zu­schuss für Kul­tur­ver­an­stal­tun­gen, wel­che in der Stadt Forch­heim statt­fin­den, auf den Weg gebracht hat, wur­de in der Stadt­rats­sit­zung am 24. Novem­ber die För­de­rung erwei­tert. Der Stadt­rats­frak­ti­ons­vor­sit­zen­de Rei­ner Bütt­ner bedank­te sich bei den ande­ren Frak­tio­nen dafür, dass die Initia­ti­ve der SPD-Frak­ti­on bei ihnen auf frucht­ba­ren Boden gefal­len ist. Der Stadt­rat zei­ge dadurch, dass er an der Sei­te der Kul­tur­schaf­fen­de ste­he und die Sor­gen und Nöte ernst nimmt.