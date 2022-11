Höhe­re Löh­ne auf dem Dach – Kli­ma-Hand­werk macht sich für Azu­bis im Kreis Kulm­bach attraktiver

IG BAU: „Jetzt Ein­kom­mens-Check machen“

Höhe­re Löh­ne fürs Arbei­ten ganz oben: Dach­decker im Kreis Kulm­bach bekom­men deut­lich mehr Geld. Der Stun­den­lohn für Gesel­len ist zum Novem­ber auf 20,50 Euro gestie­gen – ein Plus von 5 Pro­zent. Das teilt die Indu­strie­ge­werk­schaft Bau­en-Agrar-Umwelt (IG BAU) mit und ruft die Beschäf­tig­ten jetzt dazu auf, ihren näch­sten Lohn­zet­tel zu prüfen.

„Für Gesel­len geht es immer­hin um rund 170 Euro mehr im Monat. Wer leer aus­geht, soll­te sich an die Gewerk­schaft wen­den“, sagt Uwe Beh­rendt, Bezirks­vor­sit­zen­der der IG BAU Ober­fran­ken. Ins­ge­samt gibt es im Land­kreis Kulm­bach nach Anga­ben der Arbeits­agen­tur 14 Dach­decker­be­trie­be mit der­zeit rund 100 Beschäftigten.

Auch für eine Infla­ti­ons­prä­mie habe sich die IG BAU am Ver­hand­lungs­tisch stark gemacht: „Es gibt 950 Euro, um zu hel­fen, die rasant gestie­ge­nen Lebens­hal­tungs­ko­sten auf­zu­fan­gen. Das Geld kommt in zwei glei­chen Raten im Früh­jahr 2023 und 2024. Es ist steu­er­frei. Auch Sozi­al­ab­ga­ben ent­fal­len“, sagt Uwe Beh­rendt. Ein wei­te­res Lohn-Plus von 3 Pro­zent wird es nach Anga­ben der IG BAU bereits im näch­sten Okto­ber geben. „Außer­dem tut sich für vie­le jetzt auch beim Urlaub etwas. Es gibt bis zu zwei Tage mehr“, so Behrendt.

Die Unter­neh­men setz­ten zudem auf den Nach­wuchs: „Es gehört zum Job der Dach­decker, Solar­pa­nels auf die Dächer zu brin­gen. Um stär­ker auf Son­nen­en­er­gie im Kreis Kulm­bach zu set­zen, braucht das ‚Kli­ma-Hand­werk‘ aller­dings Azu­bis. Des­halb wird auch die Aus­bil­dung in Dach­decker­be­trie­ben jetzt noch attrak­ti­ver“, sagt IG BAU-Bezirks­vor­sit­zen­der Uwe Beh­rendt. Die Aus­bil­dungs­ver­gü­tung wer­de für jedes Aus­bil­dungs­jahr in zwei Schrit­ten ange­ho­ben. So erhal­ten Aus­zu­bil­den­de nach Anga­ben der IG BAU Ober­fran­ken im 3. Lehr­jahr künf­tig 1.260 Euro. Ab Okto­ber näch­sten Jah­res sind es dann sogar 1.320 Euro.