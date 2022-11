Im Kreis­lehr­bie­nen­stand Lüt­zels­dorf war was los. Der Lan­des­bund für Vogel­schutz (LBV) – Kreis­grup­pe Forch­heim nut­ze das Ange­bot der Imker im Land­kreis Forch­heim den Kreis­lehr­bie­nen­stand Lüt­zels­dorf für eine Kin­der­ver­an­stal­tung – Bau von Nist­kä­sten – zu nut­zen. Orga­ni­sa­tor war Kon­rad Wirth vom LBV, unter­stützt von sei­nen Kol­le­gen, u.a. vom Vor­sit­zen­den Hel­mut Schmitt. Die Bie­nen hat­ten sich schon in die Win­ter­trau­be zurück­ge­zo­gen und damit für die Kin­der und deren Beglei­tung Platz geschaf­fen. Trotz­dem wur­de es eng für die 12 Kin­der und den Mamas und Papas. Die wer­den­den Vogel­häus­chen waren gut vor­be­rei­tet für den Zusam­men­bau von Kin­der­hän­den. Klop­fen, häm­mern, boh­ren hielt sich in Gren­zen und ein kon­zen­trier­tes Arbei­ten setz­te ein. Ein extra Platz fürs Anma­len war vor­be­rei­tet, so dass die Klecke­rei beherrsch­bar blieb. Alle mach­ten begei­stert mit und bemal­ten ihre Vogel­häu­ser am Schluss individuell.

Burg­hard Kapu­schin­ski und Wolf-Diet­rich Schrö­ber von den Imkern ach­te­ten auf Inven­tar und sor­gen für Geträn­ke und Kuchen. Auch kamen sie nicht aus der Ver­ant­wor­tung extra auf Wunsch der Kin­der mit den Kin­dern zusam­men eini­ge Nist­klöt­ze für Wild­bie­nen her­zu­stel­len. Eine Ergän­zung zu den Aktio­nen der Vogelleute.

Alle waren zufrie­den und wol­len näch­stes Jahr wie­der dabei sein. Die Bie­nen und die Imker sind schon gespannt, was der LBV dann zu bie­ten hat.