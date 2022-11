Auf­fäl­lig hell­blau ste­hen sie an 20 Stel­len im Land­kreis Lich­ten­fels – die neu­en Kul­tur­er­leb­nis­ta­feln. Sie las­sen die Geschich­te leben­dig wer­den: Oft sind es ver­steck­te­re Plät­ze, klei­ne Kir­chen oder Pro­fan­ge­bäu­de, die durch die Tafeln eine Wür­di­gung erfahren.

Die Tafeln sind Teil des Wan­der­leit­sy­stems Frän­ki­sche Schweiz, ein LEA­DER-För­der­pro­jekt, an dem sich fünf Land­krei­se betei­ligt haben. Ziel ist nicht nur eine ein­heit­li­che Beschil­de­rung aller Wan­der­we­ge, son­dern auch die kul­tur­ge­schicht­li­che Erschlie­ßung der Region.

So erfährt zum Bei­spiel der Wan­de­rer in Burg­kunst­adt etwas über die Nut­zung der Fel­sen­for­ma­ti­on am Ebne­ther Kel­ler, im Klein­zie­gen­fel­der Tal wird die Geschich­te der Schre­pfers­müh­le the­ma­ti­siert und in Ebens­feld (Prächt­ing) gibt es Infor­ma­tio­nen über die Han­k­ir­che. An der Ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen dem Klo­ster Lang­heim und Vier­zehn­hei­li­gen infor­miert seit eini­gen Wochen eine Kul­tur­er­leb­nis­ta­fel über den wich­ti­gen Fran­ken­tha­ler Weg.

Für den Inhalt der Tafeln im Land­kreis Lich­ten­fels war Prof. Dr. Gün­ter Dip­pold ver­ant­wort­lich. „Als Bezirks­hei­mat­pfle­ger und extrem guter Ken­ner der Geschich­te des Land­krei­ses ist er der Rich­ti­ge für die­se Auf­ga­be gewe­sen“, freut sich Land­rat Chri­sti­an Meißner.

„Ober­fran­ken hat hier gezeigt, dass sich im Bereich der Frän­ki­schen Schweiz, zu der land­schaft­lich auch gro­ße Tei­le von Obermain●Jura gehö­ren, gemein­sam etwas auf die Bei­ne stel­len lässt. Dies kommt sowohl den Gästen, als auch den Ein­hei­mi­schen zugu­te – eine pas­sen­de Wan­de­r­in­fra­struk­tur und das Kul­tur­er­leb­nis oben­drauf“, resü­miert Andrea Musi­ol, Geschäfts­füh­re­rin der Tourismusregion.

Die Inhal­te und Stand­or­te der ins­ge­samt mehr als 200 Tafeln die über die Land­krei­se Kulm­bach, Bay­reuth, Forch­heim, Bam­berg und Lich­ten­fels ver­teilt sind, wird es im näch­sten Jahr auf einer Home­page geben. Dort las­sen sich dann auch Wan­der­tou­ren indi­vi­du­ell zusammenstellen.