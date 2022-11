Weih­nach­ten ohne Musik? Unvor­stell­bar. Und dabei ist nicht die Dau­er­be­rie­se­lung in Kauf­häu­sern und auf Weih­nachts­märk­ten gemeint: Klän­ge, die von Her­zen kom­men und zu Her­zen gehen, bewe­gen die Men­schen gera­de in der Advents­zeit. In unse­rer schnelllebi­gen und kon­sum­ori­en­tier­ten Zeit steht für vie­le dabei die Fra­ge im Raum: „Wie soll ich Dich emp­fan­gen?“ Gemeint ist das Christ­kind. Eine Ant­wort auf die­se Fra­ge gibt der Winds­ba­cher Kna­ben­chor unter sei­nem neu­en Lei­ter Lud­wig Böh­me in sei­nem Weih­nachts­lie­der­kon­zert am 1. Dezem­ber 2022 um 19.30 Uhr in der Bay­reu­ther Stadt­kir­che, das in die­sem Jahr unter genau die­sem Mot­to steht.

Bekann­te und unbe­kann­te Lie­der und Wei­sen, dar­un­ter Gün­ther Rapha­els bezau­bern­des „Advents-Kyrie“, Motet­ten von Max Reger und Hein­rich Schütz sowie Cho­rä­le von Johann Seba­sti­an Bach wer­den mit Text­re­zi­ta­ti­on und Orgel­mu­sik kom­bi­niert, um vom Geheim­nis von Weih­nach­ten zu erzählen.

Unter­stützt wird der Chor dabei von Seba­sti­an Heindl (Orgel) und dem Schau­spie­ler Chri­sti­an Stey­er (Spre­cher), der dem Fern­seh­pu­bli­kum nicht nur von Auf­trit­ten unter ande­rem in ver­schie­de­nen Fol­gen von „Poli­zei­ruf 110″, son­dern auch als Kom­po­nist von Film­mu­si­ken bekannt ist.

Kar­ten gibt es noch im Vor­ver­kauf in der Buch­hand­lung im Kir­chen­eck, an der Thea­ter­kas­se Bay­reuth sowie online unter okticket​.de

