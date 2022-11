Am Diens­tag, 29. Novem­ber 2022, fin­det ab 16 Uhr die öffent­li­che Sit­zung des Kon­ver­si­ons- und Sicher­heits­se­na­tes im Spie­gel­saal der Har­mo­nie am Schil­ler­platz statt. Behan­delt wer­den unter ande­rem fol­gen­de The­men: die Sperr­zeit­re­ge­lung in der Stadt Bam­berg, Bebau­ungs­plan­ver­fah­ren 328 D für das Gebiet Lagar­de-Cam­pus sowie das Aus­lo­bungs­ver­fah­ren zum Städ­te­bau­li­chen Ideen­wett­be­werb Warner-Barracks.

Am Mitt­woch, 30. Novem­ber 2022, fin­den bereits um 14.30 Uhr im Spie­gel­saal der Har­mo­nie die Haus­halts­be­ra­tun­gen statt. Unter ande­rem ste­hen fol­gen­de The­men im Finanz­se­nat zur Dis­kus­si­on: Neben dem Haus­halt der Stadt Bam­berg und der von ihr ver­wal­te­ten Stif­tun­gen geht es um die Ände­rung der Son­der­nut­zungs­ge­büh­ren­sat­zung der Stadt Bam­berg, die Sanie­rung und Umnut­zung des Anwe­sens Obe­re Sand­stra­ße 20 zum Kul­tur­haus, die Stan­dards der Bür­ger­be­tei­li­gung sowie die Öff­nung der Kir­che St. Elisabeth.

Der Ein­lass erfolgt jeweils eine hal­be Stun­de vor Beginn der jewei­li­gen Sit­zung. Alle Tages­ord­nun­gen und Sit­zungs­un­ter­la­gen sind unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​i​t​z​u​n​g​s​k​a​l​e​n​der zu finden.