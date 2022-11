Stim­mungs­voll wird es am Vor­abend des ersten Advents im Inter­na­tio­na­len Got­tes­dienst am Sams­tag, 26. Novem­ber 2022 um 17.00 Uhr in der Stadt­kir­che Bay­reuth. Mit Lie­dern, die die See­le berüh­ren, lädt die Band „Ita“ bereits eine Vier­tel­stun­de vor Beginn zum Mit­sin­gen ein.

Die deut­sche Kurz­pre­digt hält die Kro­nacher Deka­nin Ulri­ke Schorn; auf eng­lisch pre­digt ihr Ehe­mann Dekan Mar­kus Mül­ler. Der Gos­pel­chor Wun­sie­del trägt unter der Lei­tung von Kir­chen­mu­sik­di­rek­tor Rein­hold Schel­ter, Deka­nats­kan­tor in Wun­sie­del, bewe­gen­de Stücke aus dem erfolg­rei­chen Mar­tin-Luther-King-Chor­mu­si­cal vor. Die Sel­ber Deka­nats­kan­to­rin und Kir­chen­mu­sik­di­rek­to­rin Con­stan­ze Schwei­zer-Elser ent­lockt der Orgel beein­drucken­de Töne.

Kin­der sind im Got­tes­dienst herz­lich will­kom­men; für sie wird auch eine Betreu­ung mit eige­nem Pro­gramm im Kirch­platz­treff, gleich neben der Stadt­kir­che, angeboten.

Durch die Lit­ur­gie des Abend­mahls­got­tes­dien­stes füh­ren Pfar­re­rin Andrea Nehring und Pfar­rer Mar­tin Gun­der­mann gemein­sam mit einem Team aus inter­na­tio­na­len Ehren­amt­li­chen, die bibli­sche Lesun­gen und Gebe­te in ver­schie­de­nen Spra­chen vortragen.

Das Frau­en­früh­stücks­team der St. Johan­nis­ge­mein­de Bay­reuth berei­tet einen Imbiss im Anschluss an den Got­tes­dienst vor. Dazu sind dazu alle Besu­che­rin­nen und Besu­cher herz­lich eingeladen.

Der Got­tes­dienst kann auch online mit­ge­fei­ert wer­den. Live­stream auf der Web­site der Stadtkirchengemeinde:

https://​www​.stadt​kir​che​-bay​reuth​.de/​g​o​t​t​e​s​d​i​e​n​s​t​e​/​g​o​t​t​e​s​d​i​e​n​s​t​e​-​i​m​-​l​i​v​e​s​t​r​e​a​m​-​y​o​u​t​u​be/