Am Mon­tag, 28. Novem­ber 2022, füh­ren die Bam­ber­ger Ser­vice Betrie­be (BSB) Brücken­prü­fungs­ar­bei­ten an der Brücke Kro­nacher Stra­ße durch. Zu die­sem Zweck ist in der Zeit von ca. 8 bis 13 Uhr eine halb­sei­ti­ge Sper­rung der Cobur­ger Stra­ße erfor­der­lich. Fuß- und Rad­ver­kehr kann unge­hin­dert pas­sie­ren. Auf der Kro­nacher Stra­ße erge­ben sich kei­ne Beeinträchtigungen.