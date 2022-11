Die Bay­reu­ther CSU-Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Gud­run Bren­del-Fischer freut sich, dass der Stif­tungs­rat der Baye­ri­schen Lan­des­stif­tung bei der Sit­zung in die­ser Woche über den Antrag der Kath. Kir­chen­stif­tung St. Mar­ti­nus im Land­kreis Bay­reuth posi­tiv ent­schie­den hat. Der bean­trag­te Zuschuss über 15.000 Euro für die Innen­sa­nie­rung der Kath. Pfarr­kir­che St. Mar­ti­nus in Nan­ken­dorf wird in vol­ler Höhe gewährt. „Mein Ein­satz hat sich gelohnt“, erklärt Bren­del-Fischer, „auch das Fach­res­sort schloss sich der Stel­lung­nah­me des Lan­des­am­tes für Denk­mal­pfle­ge an, dass dem Bau­denk­mal über­re­gio­na­le Bedeu­tung bei­zu­mes­sen ist“.