Stei­gen­de Ener­gie­ko­sten, hohe Infla­ti­on – für vie­le Fami­li­en wird es immer schwie­ri­ger, die stän­di­gen Preis­er­hö­hun­gen zu stem­men. Um die Fami­li­en ein klein wenig zu unter­stüt­zen und ihnen die Vor­weih­nachts­zeit zu ver­sü­ßen, initi­iert das Fami­li­en­bünd­nis Bay­reuth vom 1. bis 24. Dezem­ber einen digi­ta­len Advents­ka­len­der mit Gewinn­spiel auf der Sei­te https://​tuer​chen​.app/​f​a​m​i​l​i​e​n​i​n​b​a​y​r​e​u​t​hde. Es locken attrak­ti­ve Prei­se in Form von Gut­schei­nen, gespon­sert von ver­schie­de­nen Bay­reu­ther Fir­men. Täg­lich kön­nen Fra­gen rund um die Stadt Bay­reuth beant­wor­tet werden.

Um am Gewinn­spiel teil­zu­neh­men, kön­nen die Teil­neh­mer und Teil­neh­me­rin­nen täg­lich das Tür­chen öff­nen und die jewei­li­ge Fra­ge beant­wor­ten. Anschlie­ßend geben sie ihren Namen, Anschrift sowie die E‑Mail-Adres­se ein und klicken auf abschicken. Danach erhal­ten sie auf ihre E‑Mail-Adres­se einen Code, den sie ein­ge­ben müs­sen – so lan­den sie im Los­topf. Wer gewinnt, wird unter allen Teil­neh­men­den wird nach dem Zufalls­prin­zip bestimmt und benach­rich­tigt. Wer gewon­nen hat, wird außer­dem täg­lich auf der Sei­te www​.fami​li​en​-in​-bay​reuth​.de bekanntgegeben.