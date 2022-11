Die The­men der Sendung:

Himm­li­scher Ein­satz: unter­wegs mit dem Christ­kind (Nürnberg/​Mittelfranken)

Nach zwei Jah­ren Pau­se wird das Nürn­ber­ger Christ­kind Tere­sa Wind­schall am Frei­tag mit dem berühm­ten Pro­log den Christ­kind­les­markt eröff­nen. Tere­sa Wind­schall hat ihr Amt seit 2021 inne. Im ver­gan­ge­nen Jahr wur­de der Markt aber kurz­fri­stig abgesagt.

Manè­ge frei: Stern­stun­den hilft Bam­ber­ger Zir­kus­pro­jekt. (Bamberg/​Oberfranken)

Seit 2005 steht in Bam­berg ein rot-gel­bes, 500 Qua­drat­me­ter gro­ßes Zir­kus­zelt. Dar­in trai­nie­ren Kin­der und Jugend­li­che für den Zir­kus „Gio­van­ni“. Der Zir­kus ist eine Ein­rich­tung des Don Bos­co Jugend­werks Bam­berg. Ein beson­de­rer Schwer­punkt ist die zir­kus­päd­ago­gi­sche Arbeit mit sozi­al benach­tei­lig­ten Kin­dern und Jugend­li­chen, die auch im Bam­ber­ger Don Bos­co Jugend­werk betreut wer­den. Sie sol­len durch Erfolgs­er­leb­nis­se in der Zir­kus­ar­beit zu mehr Selbst­be­wusst­sein gelan­gen. Getra­gen wird die Zir­kus­ar­beit nur durch Spen­den. Auch BR-Stern­stun­den hilft mit einer Sum­me von rund 200.000 Euro.

Alte Hand­werks­kunst: zu Besuch beim Schlit­ten­bau­er (Schwebheim/​Unterfranken)

Einer der letz­ten Schlit­ten­bau­er in Bay­ern ist Micha­el Ress aus dem unter­frän­ki­schen Schweb­heim. Bereits in der ach­ten Genera­ti­on baut er Schlit­ten und Kut­schen – eine uralte Handwerkskunst.

O Tan­nen­baum: Hoch­sai­son im Christ­baum­dorf (Mittelsinn/​Unterfranken)

In den ver­gan­ge­nen Wochen wur­den rund um Mit­tel­sinn in Unter­fran­ken 100.000 Weih­nachts­bäu­me gefällt. Nun gehen sie auf die Rei­se in den Groß­han­del und auf Weih­nachts­märk­te. Mit­tel­sinn nennt sich Christ­baum­dorf. Da die Böden sich für Wei­zen und Mais nicht eig­nen, haben sich 25 Land­wir­te dort auf Fich­ten und Nord­mann­tan­nen spezialisiert.

Von Bra­si­li­en nach Fran­ken: Augen­wei­de Ama­ryl­lis (Röthlein/​Unterfranken)

Es gibt sie mit ihren impo­san­ten Bül­ten in Rot, rosa, weiß, mehr­far­big oder gefüllt. Die Ama­ryl­lis ist ein wun­der­schö­nes, aber nicht ganz ein­fa­ches Gewächs. Gärt­ner­mei­ster Andre­as Knaup aus dem unter­frän­ki­schen Röth­lein hat sich in der Weih­nachts­zeit auf die Ama­ryl­lis – auch Rit­ter­stern genannt – spe­zia­li­siert. Er topft rund 150 bis 200 Tau­send Zwie­beln in weni­gen Monaten.

Erkäl­tun­gen vor­beu­gen: Vit­amin­kü­che mit Ipek (Weißenburg/​Mittelfranken)

Das Immun­sy­stem wird der­zeit auf eine har­te Pro­be gestellt. Es wird käl­ter und reg­ne­ri­scher. Des­halb braucht der Kör­per etwas Unter­stüt­zung. Ipeks Tipp: Mit viel Herbst­ge­mü­se und rich­ti­gen Gewür­zen die Abwehr­kräf­te stärken.

