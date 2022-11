Die Bam­ber­ger Botschafter:innen tra­fen sich am ver­gan­ge­nen Mon­tag auf dem Lagar­de-Are­al in Bam­berg und konn­ten somit noch vor der offi­zi­el­len Inbe­trieb­nah­me im Früh­jahr 2023 einen Blick ins neue Digi­ta­le Grün­der­zen­trum „Lagarde1“ wer­fen. Nach der För­der­zu­sa­ge im Jahr 2016 steht „Lagarde1“ nach mehr­jäh­ri­ger Bau­zeit nun kurz vor der Eröffnung.

Das Digi­ta­le Grün­der­zen­trum bie­tet Start-ups sowie Gründer:innen auf rund 2000 m² Büros, Bespre­chungs- und Semi­nar­räu­me, einen Co-Working Space sowie eine krea­ti­ve Arbeits­um­ge­bung und soll so zu einem digi­ta­len Inku­ba­tor wer­den. „Wir möch­ten mit Lagarde1 einen neu­en, digi­ta­len Hot-Spot schaf­fen und inno­va­ti­ven Star­tups ein idea­les Umfeld bie­ten. Das Gebäu­de von Lagarde1 als reprä­sen­ta­ti­ver Entrée zum Lagar­de-Cam­pus in bester Lage am Ber­li­ner Ring kann dies lei­sten“, so Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke. So soll das Pro­jekt, wel­ches vom baye­ri­schen Wirt­schafts­mi­ni­ste­ri­um geför­dert und von Stadt und Land­kreis gemein­schaft­lich gebaut wird, nicht nur für die Regi­on, son­dern auch über Ober­fran­ken hin­aus eine gro­ße Strahl­kraft ent­wickeln. Land­rat Johann Kalb ist sich sicher, dass Lagarde1 nicht nur für Start-ups ein Raum zum Arbei­ten sein wird, son­dern ins­be­son­de­re ein Ort der Ver­net­zung zwi­schen bestehen­den Unter­neh­men, der Wis­sen­schaft sowie Grün­de­rin­nen und Grün­dern in unse­rer Region.