In den ver­gan­ge­nen drei Jah­ren sind ins­ge­samt über 500 Men­schen in Bam­berg ein­ge­bür­gert wor­den. Eine Fei­er war aber wegen Coro­na in den letz­ten bei­den Jah­ren nicht mög­lich. Nun konn­te Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metz­ner end­lich wie­der 107 Neu­bür­ger und Neu­bür­ge­rin­nen aus zahl­rei­chen Län­dern will­kom­men hei­ßen. Ein Groß­teil von ihnen war 2015 aus Syri­en geflo­hen. Metz­ner mach­te bei der Ein­bür­ge­rungs­fei­er deut­lich, dass jeder neue Mit­bür­ger, jede neue Mit­bür­ge­rin dazu bei­trägt, „dass Bam­berg auch künf­tig so wun­der­bar bunt, offen und tole­rant ist, wie wir dies ken­nen und schätzen.“

Moha­mad Kaba­lan lebt seit sie­ben Jah­ren in Bam­berg. „Ich bin 2015 nach Bam­berg gekom­men“, erzählt der 36-Jäh­ri­ge. Damals wuss­te der syri­sche Flücht­ling nicht, was ihn hier erwar­tet. Inzwi­schen ken­nen ihn vie­le Men­schen in der Welt­kul­tur­er­be­stadt durch sei­ne Tätig­keit als Taxi­fah­rer – längst fühlt er sich selbst als Bam­ber­ger. Er ist mit sei­ner Fami­lie ange­kom­men: „Bam­berg ist unse­re neue Hei­mat.“ Beim Ein­bür­ge­rungs­fest der Stadt Bam­berg im Hegel­saal der Kon­zert­hal­le stand Moha­mad Kaba­lan ent­spre­chend die Freu­de ins Gesicht geschrie­ben, als er mit sei­nen Kin­dern Adnan (14), Lay­an (12) und Nehal (10) die Glück­wün­sche von Drit­tem Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metz­ner zur deut­schen Staats­bür­ger­schaft ent­ge­gen­nahm. Auch sei­ne Frau Asmaa Abdul­ma­lek wird bald den deut­schen Pass in der Hand hal­ten können.

Es sind eini­ge sol­cher Geschich­ten, wie die von Moha­mad Kaba­lan und sei­ner Fami­lie, die man bei der Ein­bür­ge­rungs­fei­er erfah­ren kann. Vie­le von den 107 von Bür­ger­mei­ster Metz­ner begrüß­ten Neu­bür­ge­rin­nen und Neu­bür­gern sind aus Syri­en nach Deutsch­land geflüch­tet, man­che Fami­li­en haben sich auch erst in Deutsch­land gegrün­det, haben ech­te Ober­fran­ken zur Welt gebracht. Doch nicht nur aus Syri­en, aus allen Rich­tun­gen die­ser Erde stam­men die Ein­ge­bür­ger­ten: Metz­ner begrüß­te Men­schen aus Kasach­stan, Ser­bi­en, Ita­li­en, Rumä­ni­en, Koso­vo, Alge­ri­en, Boli­vi­en, Frank­reich, Iran, Ukrai­ne, Rus­si­sche Föde­ra­ti­on, Bul­ga­ri­en, Indi­en, Tür­kei, Grie­chen­land oder Lett­land. In den Coro­na-Jah­ren 2020 und 2021 wur­den in Bam­berg ins­ge­samt 326 Men­schen ein­ge­bür­gert, im Jahr 2022 bis­lang 184 – aus ins­ge­samt 56 Län­dern stam­men die Neu­bür­ge­rin­nen und Neubürger.

Als Gei­gen­leh­rer bei der Musikschule

Es sind schö­ne Geschich­ten, wie die von Musi­ker Cezar Salem, der mit 17 Jah­ren von Bra­si­li­en nach Deutsch­land – zunächst nach Frank­furt, dann nach Bam­berg – kam. Weil „Deutsch­land eines der besten Län­der ist, was klas­si­sche Musik angeht“, sagt Salem. Er wur­de Gei­gen­leh­rer bei der Städ­ti­schen Musik­schu­le auf Zeit. Sei­ne Schü­ler und Schü­le­rin­nen waren so begei­stert von ihm, dass sie ihn nicht mehr aus Bam­berg gehen lie­ßen und er selbst in Bam­berg blei­ben woll­te. Salem musi­zier­te bei der Ein­bür­ge­rungs­fei­er vir­tu­os, unter ande­rem mit Katha­ri­na Stahl, die zu sei­nen ersten Schü­le­rin­nen in Bam­berg gehör­te. Jetzt hat der heu­te 34-jäh­ri­ge Bra­si­lia­ner aus Rio de Janei­ro die deut­sche Staatsbürgerschaft.

Eine beson­de­re Freu­de für Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metz­ner war der Abend, da er auch Aman Yebyo aus Eri­trea per­sön­lich zur Ein­bür­ge­rung gra­tu­lie­ren durf­te. Yebyo war als 17-Jäh­ri­ger nach Deutsch­land gekom­men. Als Metz­ner unbe­glei­te­te min­der­jäh­ri­ge Flücht­lin­ge unter­rich­te­te, lern­ten die bei­den sich ken­nen, seit­dem blieb der Kon­takt. Mehr noch: Der heu­te 24-Jäh­ri­ge ist inzwi­schen der Paten­sohn von Metzner.

„Sich für eine neue Staats­an­ge­hö­rig­keit zu ent­schei­den ist ein gro­ßer Schritt“, sag­te Metz­ner in sei­ner Rede. Für vie­le sei das sicher­lich nicht ein­fach, dies kön­ne dazu füh­ren, dass die Ein­ge­bür­ger­ten nicht mehr so ein­fach in ihr Her­kunfts­land ein­rei­sen oder dort­blei­ben dür­fen.“ Moha­mad Kaba­lan jeden­falls ist froh, mit sei­ner Fami­lie hier zu sein: „Mei­ne Kin­der kön­nen ler­nen, und sie sind in Sicher­heit.“ Sein Älte­ster, Adnan, geht inzwi­schen auf das Franz-Lud­wig-Gym­na­si­um. Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metz­ner schloss die Ein­bür­ge­rungs­fei­er mit einem Aus­ruf: „Genie­ßen Sie Ihr Leben in Bam­berg und Deutschland!“