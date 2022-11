In der Gale­rie des RW21 gibt es ab Don­ners­tag, 1. Dezem­ber, bis Ende Janu­ar die Aus­stel­lung „Jugend­fo­to­preis Ober­fran­ken 2022“ zu sehen, die in Koope­ra­ti­on mit dem Bezirks­ju­gend­ring Ober­fran­ken ent­stan­den ist. Im Rah­men der Aus­stel­lungs­er­öff­nung fin­det am 1. Dezem­ber, um 16 Uhr, die Preis­ver­lei­hung des Jugend­fo­to­prei­ses und des Publi­kums­prei­ses statt. Um 17 Uhr schließt sich ein Aus­tausch- und Ver­net­zungs­tref­fen für jun­ge Foto­gra­fin­nen und Foto­gra­fen an. Der Aus­stel­lungs­er­öff­nung vor­an gehen an die­sem Tag außer­dem noch zwei Workshops.

Ganz nach dem Mot­to „#GREN­ZEN­LOS“ wur­den für den Jugend­fo­to­preis Ober­fran­ken 2022 aus dem gan­zen Bezirk bun­te, emo­tio­na­le, ästhe­ti­sche und vor allem jun­ge foto­gra­fi­sche Wer­ke ein­ge­reicht. Der Jugend­fo­to­preis Ober­fran­ken 2022 wird von der Medi­en­fach­be­ra­tung des Bezirks­ju­gend­rings Ober­fran­ken aus­ge­rich­tet. Die­ses Pro­jekt wird aus dem „Baye­ri­schen Akti­ons­plan Jugend“ des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Fami­lie, Arbeit und Sozia­les durch den Baye­ri­schen Jugend­ring geför­dert und finanziert.