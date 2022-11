„Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“ ist eine mit­tel­fran­ken­wei­te Kam­pa­gne anläss­lich des Inter­na­tio­na­len Tages gegen Gewalt an Frau­en am 25. Novem­ber 2022, den die Ver­ein­ten Natio­nen 1999 zum inter­na­tio­na­len Akti­ons- und Gedenk­tag erklär­ten. Vie­le Bäcke­rei­en und Aus­ga­be­stel­len der Essens­ta­feln ver­tei­len an die­sem Tag Brot­tüten mit dem Auf­druck der Tele­fon­num­mern des Frau­en­not­ru­fes, des Auto­no­men Frau­en­hau­ses sowie wei­te­ren Bera­tungs­stel­len mit dem deut­li­chen Appell: „STOP VIO­LENCE. NEIN zu Gewalt gegen Frau­en und Mädchen!“

„Die Akti­on will auf Gewalt gegen Frau­en und Mäd­chen auf­merk­sam machen und auf­for­dern, hin­zu­schau­en, die Täter zu benen­nen und ver­ant­wort­lich zu machen sowie Frau­en und Mäd­chen zur Sei­te zu ste­hen, wenn sie sich aus einem Leben mit Gewalt befrei­en wol­len“, sagen die Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­ten Clau­dia Wol­ter (Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt) und Doro­thee Braun­warth (Stadt Erlan­gen), wel­che die Akti­on in Koope­ra­ti­on mit der Bäcker­innung Erlan­gen-Hers­bruck, den ZON­TA Clubs Erlan­gen & Her­zo­gen­au­rach, dem Auto­no­men Frau­en­haus und der Bera­tungs­stel­le Frau­en­not­ruf Erlan­gen orga­ni­sie­ren. In die­sem Jahr wer­den in ganz Mit­tel­fran­ken etwa 300.000 Brot­tüten verteilt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es bei der Gleich­stel­lungs­stel­le des Land­krei­ses Erlan­gen-Höchstadt per E‑Mail an gleichstellung@​erlangen-​hoechstadt.​de oder tele­fo­nisch unter 09131 / 8031321.

Der Frau­en­not­ruf Erlan­gen betei­ligt sich an einer Pla­kat­kam­pa­gne „die Wür­de von Frau­en und Mäd­chen ist unan­tast­bar. In Erlan­gen und über­all“. Von Diens­tag, 22. Novem­ber 2022 bis Mon­tag, 5. Dezem­ber 2022 sind ins­ge­samt fünf Groß­flä­chen­pla­ka­te in der Stadt Erlan­gen und im Land­kreis ERH zu sehen. Die Stand­or­te befin­den sich am Erlan­ger Bahn­hof, an der Wei­sen­dor­fer Stra­ße in Dech­sen­dorf, an der Erlan­ger Stra­ße in Höchstadt/​Aisch und an der Erlan­ger Stra­ße in Utten­reuth. Zudem lie­gen Post­kar­ten mit glei­chem Motiv an öffent­li­chen Stel­len wie Ein­zel­han­del, Bäcke­rei­en, Buch­hand­lun­gen oder Cafés aus.

Der Frau­en­not­ruf Erlan­gen setzt sich seit 1987 dafür ein, Gewalt an Frau­en und Mäd­chen in der öffent­li­chen Debat­te sicht­bar zu machen. Die Bera­tungs­stel­le des Frau­en­not­rufs bie­tet Mäd­chen und Frau­en, die Opfer von sexu­el­ler Gewalt gewor­den sind, ein viel­sei­ti­ges Bera­tungs- und Unter­stüt­zungs­an­ge­bot. Frau­en und Mäd­chen erfah­ren hier kosten­lo­se, ver­trau­li­che und anony­me Unter­stüt­zung durch per­sön­li­che Bera­tung oder Online­be­ra­tung. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es auf der Web­sei­te des Frau­en­not­rufs unter www​.frau​en​not​ruf​-erlan​gen​.de oder ger­ne auch tele­fo­nisch unter 09131 / 209720.