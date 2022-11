Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Ran­da­le in Linienbussen

Fast zeit­gleich kam es in der Nacht vom Frei­tag auf den Sams­tag zu kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zun­gen in zwei Lini­en­bus­sen im Erlan­ger Stadtgebiet.

Um 01:50 Uhr befand sich ein 31-jäh­ri­ger aus dem Land­kreis mit sei­ner Lebens­ge­fähr­tin in der Linie 205, als es zwi­schen die­sem und einem unbe­kann­ten jun­gen Mann zu einem Streit­ge­spräch kam. Im Bereich der Wei­sen­dor­fer Stra­ße in Rich­tung Dech­sen­dorf, woll­te der 31-jäh­ri­ge aus einem mit­ge­führ­ten Glas trin­ken, als der Unbe­kann­te so von unten gegen das Glas schlug, dass die­ses zer­brach und dem 31-jäh­ri­gen eine Schnitt­wun­de auf der Nase zufüg­te. Im Anschluss ver­ließ der unbe­kann­te Täter in Dech­sen­dorf den Bus und konn­te sich uner­kannt ent­fer­nen. Über ihn ist nur bekannt, dass er ca. 180cm groß gewe­sen sein soll, zudem soll er eine Dau­nen­jacke und wei­ße Turn­schu­he getra­gen haben und er soll eine Bier­fla­sche bei sich gehabt haben.

Gegen 02:10 Uhr wie­der­um betrat eine Grup­pe Jugend­li­cher die Linie N28 am Mar­tin-Luther­Platz. Wäh­rend der Fahrt kam es zunächst zu einem Wort­ge­fecht mit einem 59-jäh­ri­gen Erlan­ger, wel­cher im wei­te­ren Ver­lauf aus der Grup­pe her­aus von einem Jugend­li­chen geschla­gen wur­de. Hier­bei ent­wickel­te sich im Anschluss ein kur­zes Hand­ge­men­ge, wor­auf eine wei­te­re Per­son von meh­re­ren Mit­glie­dern der Grup­pe ange­gan­gen wur­de. Im Anschluss konn­ten der Schlä­ger und die ande­ren Grup­pen­mit­glie­der ent­kom­men. Die bei­den Geschä­dig­ten wur­den nur leicht ver­letzt und bedurf­ten kei­ner medi­zi­ni­schen Behand­lung. Der Schlä­ger wird wie folgt beschrie­ben: ca. 170cm, schlank, locki­ge Haa­re, beklei­det mit einer wei­ßen Dau­nen­jacke und einer dunk­len Hose. Über die ande­ren Per­so­nen ist nichts bekannt.

Die Erlan­ger Poli­zei bit­tet nun um Mit­hil­fe: Wer hat die o.g. Vor­fäl­le beob­ach­ten kön­nen und kann sach­dien­li­che Hin­wei­se geben? (Tel.: 09131/760–0).

Gepark­ten Bus beschmiert

Einen Sach­scha­den von über 500,- Euro ver­ur­sach­ten Unbe­kann­te, als sie einen gepark­ten Omni­bus beschmier­ten. Der an der Hal­te­stel­le „Neu­wei­her“ (am Ade­nau­er­ring) von Don­ners­tag­nach­mit­tag auf Frei­tag­mor­gen gepark­te Bus einer Höch­städ­ter Fir­ma, wur­de an der rech­ten Sei­te mit dem roten Schrift­zug „One Love“ beschmiert. Auch hier bit­tet die Erlan­ger Poli­zei um Mit­hil­fe. Wer ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht hat oder sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kann, wird gebe­ten, sich mit der PI Erlan­gen-Stadt in Ver­bin­dung zu set­zen. (Tel.: 09131/760–0)

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Gro­ßer Stau im Berufs­ver­kehr auf­grund meh­re­rer Verkehrsunfälle

Buckenhof/​Spardorf – Zu meh­re­ren, unmit­tel­bar auf­ein­an­der­fol­gen­den Ver­kehrs­un­fäl­len, mit ins­ge­samt sechs Fahr­zeu­gen kam es am Frei­tag­mor­gen auf Höhe des Wert­stoff­ho­fes in Bucken­hof. Offen­bar auf­grund plötz­lich auf­tre­ten­der Eis­glät­te auf der Fahr­bahn über der dor­ti­gen Schwa­bach-Brücke kam es dort zu drei, direkt auf­ein­an­der­fol­gen­den Ver­kehrs­un­fäl­len. Hier­bei ent­stand ein Gesamtsach­scha­den in Höhe von ca. 20.000, – Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Unfall­flucht

Her­zo­gen­au­rach. Im Stein­weg in Her­zo­gen­au­rach, auf Höhe von Haus-Nr. 6, war ein Mann mitt­le­ren Alters ganz offen­sicht­lich mit dem Heck sei­nes sil­ber­far­be­nen, älte­ren Klei­wa­gens gegen das Fall­rohr der Dach­rin­ne des genann­ten Anwe­sens gefah­ren und hat­te die­ses damit erheb­lich beschädigt.

Durch das kra­chen­de Geräusch des Anpralls auf­merk­sam gewor­den, konn­ten Anwoh­ner des Stein­wegs den Unfall­ver­ur­sa­cher dabei beob­ach­ten, wie die­ser sich, nach­dem er die Trüm­mer­tei­le sei­nes Pkw auf­ge­sam­melt hat­te, zurück in sei­nen Wagen setz­te und ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den zu küm­mern, in Rich­tung der Hin­te­ren Gas­se davon fuhr.

Beschrie­ben wur­de der Mann als ca. 30 – 40 Jah­re alt. Er hat­te kur­ze dunk­le Haa­re und trug hel­le Kleidung.

Hin­wei­se auf den Unfall­ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach entgegen.

Glück­li­cher­wei­se wur­de bei den Ver­kehrs­un­fäl­len nie­mand ver­letzt. Die frei­wil­li­ge Feu­er­wehr regel­te den Ver­kehr wäh­rend der Unfall­auf­nah­me. Die Fahr­bahn muss­te ein­sei­tig in Rich­tung Erlan­gen zeit­wei­se kom­plett gesperrt wer­den, so dass sich ein lan­ger Rück­stau bildete.

Sach­be­schä­di­gung an Pkw

Utten­reuth – Am 25.11.2022 fand die Ver­an­stal­tung „Tag des Ehren­am­tes 2022“ des Bay­ri­schen Fuß­ball­ver­ban­des im Sport­heim des SC Utten­reuth statt. Ein Teil­neh­mer der Ver­an­stal­tung park­te sei­nen Pkw im Zeit­raum zwi­schen 17:45 Uhr und 22:20 Uhr vor dem Sport­heim. Als die­ser anschlie­ßend zu sei­nem Pkw zurück­kehr­te, stell­te er fest, dass die rech­te Tür ver­kratzt wur­de. Teil­neh­mer der Ver­an­stal­tung oder wei­te­re Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se lie­fern kön­nen, wer­den geben sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt

Unfall mit Folgen

Hem­ho­fen – Am spä­ten Frei­tag­nach­mit­tag konn­ten die Strei­fen­be­am­ten, wäh­rend einer Unfall­auf­nah­me, bei dem 35jährigen Unfall­ver­ur­sa­cher erheb­li­chen Alko­hol­ge­ruch fest­stel­len. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert knapp unter einem Pro­mil­le. Neben einer Blut­ent­nah­me und der Sicher­stel­lung des Füh­rer­scheins droht ihm nun auch ein Strafverfahren.