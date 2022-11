Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Kör­per­ver­let­zung

Zu einer hand­fe­sten Aus­ein­an­der­set­zung kam es am Sams­tag­mor­gen gegen 04 Uhr in einem Lokal in der Ket­schen­gas­se. Ein erheb­lich alko­ho­li­sier­ter 49jähriger Gast will hier von einem unbe­kann­ten ca. 40 jäh­ri­gen Mann ins Gesicht geschla­gen wor­den sein. Der Täter war an bei­den Unter­ar­men deut­lich sicht­bar täto­wiert und hat­te typi­sche -/​Bikerkleidung/​eine „Kut­te“ getra­gen. Nach der Aus­ein­an­der­set­zung hat sich der Täter mit einem wei­ßen Kom­bi als Fah­rer oder Bei­fah­rer vom Tat­ort ent­fernt. Der Geschä­dig­te wur­de im Gesicht nicht uner­heb­lich ver­letzt. Hin­wei­se auf den unbe­kann­ten Täter nimmt die PI Coburg unter Tel.: 09561/645–0 entgegen.

Ein­bruch

In den letz­ten Tagen wur­de in ein leer­ste­hen­des BRK-Gebäu­de in der Sal­ly-Ehr­lich-Stra­ße ein­ge­bro­chen. Der oder die Täter gelang­ten über ein ein­ge­schla­ge­nes Fen­ster in die Räum­lich­kei­ten. Hier wur­den dann alko­ho­li­sche Geträn­ke und Lebens­mit­tel kon­su­miert, was auf einen län­ge­ren „Auf­ent­halt“ schlie­ßen lässt. Zudem wur­de ein Elek­tro-Kin­der­fahr­zeug im Wert von ca. 500 Euro ent­wen­det. Der Sach­scha­den wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Einer der Täter wur­de, ca. 25 Jah­re alt und fast zwei Meter groß, wur­de von einem Ver­ant­wort­li­chen am Don­ners­tag­nach­mit­tag erwischt, konn­te aber uner­kannt flüch­ten. Hin­wei­se nimmt die PI Coburg unter Tel.: 09561/645–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Kel­ler­ab­teil aufgebrochen

Kro­nach: Zwi­schen dem 22.11.2022 und 25.11.2022 wur­de durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter ein Kel­ler­ab­teil in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Ger­hard-Haupt­mann-Stra­ße auf­ge­bro­chen. Aus die­sem wur­den ein E‑Scooter und ein fern­ge­steu­er­ter Pan­zer gestoh­len. Zeu­gen wel­che dies­be­züg­lich Fest­stel­lun­gen gemacht haben wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach in Ver­bin­dung zu setzen.

Zwei Whats­App Betrugsfälle:

Am 25.11.2022 erhiel­ten zwei Frau­en aus dem Land­kreis Kro­nach Whats­App Nach­rich­ten in denen sich der Absen­der als Ange­hö­ri­ger aus­gab und sie zu Geld­über­wei­sun­gen bewe­gen woll­te. Eine der Damen erkann­te den Betrugs­ver­such sofort, wohin­ge­gen die Ande­re einen mitt­le­ren vier­stel­li­gen Betrag über­wies, bevor sie stut­zig wur­de. Die Poli­zei warnt noch­mals ein­dring­lich davor Geld­trans­fers zu täti­gen, ohne vor­her den Emp­fän­ger ein­deu­tig veri­fi­ziert zu haben.

Bal­kon­tü­re eingetreten

Kro­nach: Am 25.11.2022 um 18:30 Uhr klet­ter­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter auf ein ein­ge­rü­ste­tes Haus in der Arthur-Gol­ler-Sied­lung, gelang­te hier­über auf einen Bal­kon und trat dort die Glas­tür ein. Der Täter flüch­te­te im Anschluss in unbe­kann­te Rich­tung. Zeu­gen für die Tat wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach zu melden.

Holz­dieb­stahl

Kronach/​Dörfles: Zwi­schen 10.11.2022 und 24.11.2022 wur­den durch einen unbe­kann­ten Täter aus einem Wald­stück in der Nähe des Kalk­werks in Dörf­les etli­che 3 m lan­ge Holz­stäm­me im Wert von ca. 700 Euro ent­wen­det. Zeu­gen die im genann­ten Zeit­raum den Abtrans­port des Hol­zes gese­hen haben bzw. Hin­wei­se auf den Täter oder das Tat­fahr­zeug machen kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei Kro­nach in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Fünf Laden­dieb­stäh­le in 2 Tagen

Kulm­bach – In der Zeit von Frei­tag­nach­mit­tag bis Sams­tag­abend wur­den ins­ge­samt acht Per­so­nen in vier ver­schie­den Super­märk­ten in Kulm­bach bei Laden­dieb­stäh­len ertappt. Die ent­wen­de­ten Waren hat­ten jeweils den Wert von ca. 7,– EUR, 34,– EUR, 59,– EUR, 73,– EUR und 90,– EUR. Bei dem Die­bes­gut han­del­te es sich immer vor­wie­gend um Lebens­mit­tel. Die tat­ver­däch­ti­gen fünf Frau­en und drei Män­ner waren im Alter von 16 bis 74 Jah­ren. Gegen alle Täter und Täte­rin­nen wur­den Straf­ver­fah­ren ein­ge­lei­tet, Haus­ver­bo­te aus­ge­spro­chen und Fang­prä­mi­en erhoben.

Kenn­zei­chen entwendet

Kulm­bach – Am Frei­tag erstat­te­te ein 38ähriger Sko­da-Fah­rer aus Klo­ster­lang­heim Anzei­ge wegen Dieb­stahl. Nach sei­nen Anga­ben wur­den von Don­ners­tag auf Frei­tag am Pör­bit­scher Platz von sei­nem Pkw das hin­te­re Kenn­zei­chen gestoh­len. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 20,– EUR. Wer hat Beob­ach­tun­gen zum Dieb­stahl gemacht?

Post aus Hotel­brief­ka­sten entnommen

Kulm­bach – Ein Hotel­lei­ter stell­te am Frei­tag­mor­gen geöff­ne­te Post in sei­nem Hotel­brief­ka­sten im Orts­teil „Pör­bitsch“ fest. Wäh­rend der Nacht wur­den durch eine bis­lang unbe­kann­te Per­son offen­sicht­lich meh­re­re Brief­um­schlä­ge aus dem Brief­ka­sten des Hotels ent­nom­men, geöff­net, auf Wert­ge­gen­stän­de unter­sucht und anschlie­ßend wie­der zurück in Brief­ka­sten gelegt. Ein Ent­wen­dungs­scha­den ent­stand nicht. Wer hat Beob­ach­tun­gen zum Dieb­stahl gemacht?