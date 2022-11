Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Lang­fin­ger unterwegs

Bam­berg. Im Lau­fe des Frei­tag­nach­mit­tags kam es zu meh­re­ren Laden­dieb­stäh­len im Stadt­ge­biet. In einem Beklei­dungs­ge­schäft am Maxi­mi­li­ans­platz ent­wen­de­te ein 34-Jäh­ri­ger eine Jog­ging­ho­se, wenig spä­ter woll­te ein 14-jäh­ri­ger Jugend­li­cher im glei­chen Kauf­haus eine Jacke mit­ge­hen las­sen. Ein Kauf­haus am Grü­nen Markt war Ziel einer 51-Jäh­ri­gen und ihrer 48-jäh­ri­gen Beglei­te­rin, die es auf kos­me­ti­sche Arti­kel abge­se­hen hat­ten. Und letzt­end­lich woll­te ein 53-Jäh­ri­ger in einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Franz-Lud­wig-Stra­ße eben­falls eine Jacke mit­neh­men, ohne die­se zu bezah­len. Der Wert der genann­ten Waren beläuft sich auf knapp 360 Euro.

Vor­fahrt missachtet

Bam­berg. Sach­scha­den in Höhe von ca. 9000 Euro ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Frei­tag­nach­mit­tag im Bereich Bam­berg-Mit­te ereig­net hat. Ein 69-jäh­ri­ger Auto­fah­rer befuhr die Trimm­berg­stra­ße in Rich­tung Mar­tin-Luther-Stra­ße und über­sah den Pkw eines von rechts kom­men­den, vor­fahrts­be­rech­tig­ten 72-Jäh­ri­gen. Bei­de Unfall­be­tei­lig­te blie­ben unverletzt.

Unter Alko­hol­ein­fluss

Bam­berg. Am Sams­tag­mor­gen gegen 3 Uhr wur­de 27-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer in der Fleisch­stra­ße einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Bei dem Mann wur­de star­ker Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt und ein anschlie­ßen­der Test ergab einen Wert von 1,12 Pro­mil­le. Eine Blut­ent­nah­me und die Sicher­stel­lung sei­nes Füh­rer­scheins war die Folge.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Ver­kehrs­un­fäl­le

FRENS­DORF. Am Frei­tag­mor­gen, kurz nach 06:00 Uhr, geriet eine 22-Jäh­ri­ge mit ihrem Pkw auf der Kreis­stra­ße BA 22 bei Vor­ra nach rechts in die Leit­plan­ke. Zum Unfall­zeit­punkt war die Fahr­bahn nass und die Außen­tem­pe­ra­tur lag bei knapp unter 0° Cel­si­us. Auf­grund der Stra­ßen­glät­te und einer den Wit­te­rungs­ver­hält­nis­sen nicht ange­pass­ten Geschwin­dig­keit kam die Unfall­fah­re­rin in der dor­ti­gen Links­kur­ve ins Rut­schen, lenk­te gegen und fuhr so in die Leit­plan­ke. Sie blieb unver­letzt, der ent­stan­de­ne Sach­scha­den an Pkw und Leit­plan­ke wird auf ca. 4.500 Euro geschätzt.

ZAP­FEN­DORF. Am Frei­tag, gegen 10:30 Uhr, ereig­ne­te sich an der Ein­mün­dung Oberweg/​Weinberg ein Ver­kehrs­un­fall. Eine 61-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin woll­te die Ein­mün­dung gera­de­aus pas­sie­ren und über­sah dabei den von rechts kom­men­den Pkw eines eben­falls 61-Jäh­ri­gen. An der Unfall­stel­le gilt die Vor­fahrts­re­ge­lung ‚rechts vor links‘. Bei­de Unfall­be­tei­lig­te blie­ben unver­letzt. Es ent­stand ein geschätz­ter Sach­scha­den in Höhe von 3.500 Euro.

Son­sti­ges

HIRSCHAID. In der Nacht zum Sams­tag wur­de ein 40-Jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw in der Orts­mit­te Hirschaid von einer Poli­zei­strei­fe kon­trol­liert. Bei der Ver­kehrs­kon­trol­le stell­ten die Poli­zei­be­am­ten fest, dass der Fah­rer alko­ho­li­siert unter­wegs war. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert über der 0,5 Pro­mil­le-Gren­ze. Der Mann muss­te sein Fahr­zeug vor Ort ste­hen las­sen und ihn erwar­tet ein Buß­geld mit Fahrverbot.

Wäh­rend der Kon­trol­le belei­dig­te eine eben­falls alko­ho­li­sier­te Mit­fah­re­rin die Poli­zi­sten mehr­fach und ver­hielt sich teils aggres­siv. Nach­dem sich die 38-Jäh­ri­ge auch von einer wei­te­ren Mit­fah­re­rin nicht beru­hi­gen ließ, wur­de sie in Poli­zei­ge­wahr­sam genom­men. Auf­grund der geäu­ßer­ten Belei­di­gun­gen folgt zudem eine Strafanzeige.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Kei­ne pas­sen­de Fahrerlaubnis

Mem­mels­dor­fer Stra­ße, Bam­berg. Bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le am Frei­tag­mit­tag in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße in Bam­berg konn­te ein 45 jäh­ri­ger Bam­berg nicht die rich­ti­ge Fahr­erlaub­nis vor­wei­sen. Beim Len­ken eines Lkw mit fast 6 t Gewicht besaß er nur einen Pkw-Füh­rer­schein, sodass für ihn die Fahrt zu Ende war und ihn nun eine Anzei­ge wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis erwartet.

Knapp über dem Grenzwert

Gereuth­stra­ße, Bam­berg. Bei einer Alko­hol­kon­trol­le am Frei­tag­abend in der Gereuth­stra­ße in Bam­berg über­schritt der 40 jäh­ri­ge Auto­fah­rer aus dem Land­kreis Bam­berg die 0,5 Pro­mil­le Gren­ze zwar nur knapp, muss jetzt aber trotz­dem mit einem Fahr­ver­bot und einer Geld­bu­ße von 500.- Euro rech­nen. Das eine Bier zu viel hat sich anschei­nend doch nicht gelohnt.

Zu Zweit und mit Alko­hol auf dem E‑Scooter

Mar­kus­platz, Bam­berg. Teu­er zu ste­hen kommt einer 26 jäh­ri­gen Bam­ber­ge­rin eine Spritz­tour zusam­men mit ihrem Bekann­ten am spä­ten Frei­tag­abend am Bam­ber­ger Mar­kus­platz auf einem E‑Scooter. Mit fast 1 Pro­mil­le Alko­hol und eini­gen gra­vie­ren­den Aus­fall­erschei­nun­gen erwar­tet sie eine Straf­an­zei­ge wegen Trun­ken­heit im Stra­ßen­ver­kehr. Ihr Mit­fah­rer hat­te fast die dop­pel­te Men­ge Alko­hol intus.

Fahr­erlaub­nis nicht mehr gültig

A 70, Viereth-Trun­stadt. Für einen Klein­trans­por­ter aus dem Pas­sau­er Raum war am Frei­tag­mit­tag auf der A 70 bei Viereth-Trun­stadt im Land­kreis Bam­berg erst ein­mal End­sta­ti­on. Bei einer Kon­trol­le durch die Bam­ber­ger Ver­kehrs­po­li­zei stell­ten die Beam­ten fest, dass der aus­län­di­sche Füh­rer­schein des 39 jäh­ri­gen Fah­rers in Deutsch­land nicht mehr gül­tig war, da er sich schon län­ger als ein hal­bes Jahr hier auf­hält. Ihn erwar­tet nun erst ein­mal eine Anzei­ge wegen Fah­ren ohne Fahrerlaubnis.

In die Leit­plan­ke gedrängt und wei­ter gefahren

A 73, Eggols­heim. Über 10000.- Euro Sach­scha­den ent­stand am Frei­tag­mit­tag bei einem Ver­kehrs­un­fall mit Flucht auf der A 73 bei Eggols­heim in Rich­tung Bam­berg. Eine 19 jäh­ri­ge Bam­ber­ge­rin woll­te gera­de mit ihrem BMW einen grau­en VW mit Düs­sel­dor­fer Kenn­zei­chen über­ho­len, als die­ser unver­mit­telt eben­falls auf die Über­hol­spur wech­sel­te. Die jun­ge Auto­fah­re­rin wich zwar noch aus, kol­li­dier­te aber mit der Mit­tel­schutz­plan­ke. Das Düs­sel­dor­fer Auto fuhr aller­dings ein­fach wei­ter und ent­fern­te sich von der Unfall­stel­le. Zeu­gen des Unfalls wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129 bei der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg zu melden.

Auf­fah­rer im stocken­den Verkehr

A 73, Forch­heim. Zum Glück nur leich­te­ren Sach­scha­den in Gesamt­hö­he von ca. 3000.- Euro war die Bilanz eines Auf­fahr­un­falls am Frei­tag­mit­tag auf der A 73 im Bereich Forch­heim in Rich­tung Bam­berg. Im stocken­den Ver­kehr hat­te ein 24 jäh­ri­ger Klein-Lkw-Fah­rer aus Coburg nicht auf­ge­passt und war auf einen Klein-Lkw aus dem Nürn­ber­ger Raum auf­ge­fah­ren, der durch einen 43 jäh­ri­gen Mann gesteu­ert wurde.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Alko­hol­grenz­wer­te gel­ten auch auf dem E‑Scooter!

BAY­REUTH. Ein 38-Jäh­ri­ger muss nach einer alko­ho­li­sier­ten Fahrt auf sei­nem Elek­tros­coo­ter mit einem emp­find­li­chen Buß­geld rechnen.

Eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt bemerk­te den Mann am spä­ten Frei­tag­abend, als die­ser um kurz vor halb elf mit sei­nem elek­tro­ni­schen Tret­rol­ler die Erlan­ger Stra­ße ent­lang fuhr. Nach einem kur­zen Gespräch über des­sen Ver­kehrs­tüch­tig­keit und der Kon­trol­le eben die­ser durch einen Alko­test stand fest: Der gesetz­li­che Grenz­wert für Fahr­ten mit einem Kraft­fahr­zeug von 0,5 Pro­mil­le war über­schrit­ten. Der Buß­geld­be­scheid mit einer Stra­fe über 500 Euro wird dem 38-Jäh­ri­gen nun bald per Post errei­chen. Zusätz­lich wer­den ihm zwei Punk­te in der Flens­bur­ger Ver­kehrs­sün­der­da­tei auf­ge­rech­net und er muss einen Monat auf sei­nen Füh­rer­schein verzichten.

Kom­plet­ten Rei­fen­satz aus Kel­ler­ab­teil gestohlen

BAY­REUTH. Unbe­kann­te Ein­bre­cher hat­ten es auf einen im Kel­ler ein­ge­la­ger­ten Kom­plett­satz Win­ter­rei­fen abge­se­hen. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt sucht Zeugen.

Der Eigen­tü­mer der Räder wand­te sich am Frei­tag hil­fe­su­chend an die Poli­zei, nach­dem er bemerk­te hat­te, dass die Tür sei­nes Kel­ler­ab­teils in der Bay­reu­ther Alex­an­der­stra­ße auf­ge­bro­chen wor­den war. Neben dem Win­ter­rei­fen­set im Wert von rund 1.000 Euro grif­fen die Lang­fin­ger auch bei diver­sen Kisten zu. Sie durch­wühl­ten die­se und ent­nah­men offen­bar Christ­baum­schmuck sowie Lich­ter­ket­ten. Bei die­ser Gele­gen­heit pack­ten sie zudem gleich Sperr­holz­stücke eines zer­leg­ten Schran­kes mit ein.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt hat die Ermitt­lun­gen im Ein­bruchs­fall auf­ge­nom­men. Zeu­gen, die zwi­schen Frei­tag, 18. Novem­ber, und Frei­tag­mit­tag, 25. Novem­ber, ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506‑2130 zu mel­den. Ins­be­son­de­re Wahr­neh­mun­gen zum Abtrans­port des Die­bes­guts sind für die Ermitt­lun­gen von Bedeutung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Eber­mann­stadt. Am Frei­tag­nach­mit­tag gegen 17.00 Uhr wur­de die Arbeits­ta­sche eines Hand­wer­kers aus dem Ein­gangs­be­reich einer Eis­die­le am Markt­platz ent­wen­det. Zwei männ­li­che Per­so­nen nutz­ten die kur­ze Abwe­sen­heit des Instal­la­teurs und nah­men die hell­brau­ne Tasche mit Foto­ap­pa­rat und digi­ta­len Mess­werk­zeu­gen an sich, um dann uner­kannt zu flüch­ten. Hin­wei­se zu den Tätern nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt (09194/73880) entgegen.

Gos­berg. Beim Abbie­gen nach links über­sah ein 83jähriger Pkw-Fah­rer eine Fuß­gän­ge­rin, die die Stra­ße über­que­ren woll­te. Durch den Anstoß stürz­te die 65jährige Frau auf die Fahr­bahn und ver­letz­te sich leicht. Am Pkw des Rent­ners ent­stand kein Scha­den, die Fuß­gän­ge­rin muss­te sich jedoch einer ärzt­li­chen Behand­lung unterziehen.

Egloff­stein. Am Don­ners­tag stell­te ein Pkw-Besit­zer fest, dass sein blau­er Ford von einem unbe­kann­ten Fahr­zeug beschä­digt wor­den war, wäh­rend er ihn in der Mark­gra­fen­stra­ße geparkt hat­te. Die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt ent­deck­ten wei­ße Lack­spu­ren des ver­ur­sa­chen­den Fahr­zeu­ges. Der ange­rich­te­te Scha­den ist erheb­lich, er beträgt etwa 4000.- Euro.

Unter­lin­del­bach. Ein 84jährhiger Pkw-Fah­rer über­sah beim Ein­bie­gen in die vor­fahrt­be­rech­ti­ge Durch­gangs­stra­ße in Unter­lin­del­bach ein von rechts kom­men­des Fahr­zeug. Des­sen 72jährige Fah­re­rin konn­te einen Zusam­men­stoß nicht mehr ver­hin­dern. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 3000.- Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

FORCH­HEIM. Am Frei­tag, gegen 10:20 Uhr, wur­de der gepark­te, rote VW-Bus einer 55-jäh­ri­gen Frau auf dem Park­platz einer Apo­the­ke in der Glei­wit­zer Stra­ße ange­fah­ren. Durch den Unfall wur­de ein Scha­den in Höhe von cir­ca 1500 Euro ver­ur­sacht. Der unbe­kann­te Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich anschlie­ßend uner­laubt von der Unfall­stel­le. Mög­li­che Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen Tele­fon: 09191/7090–0.

Dieb­stäh­le

Die­be hat­ten es auf Solar­mo­du­le abgesehen

FORCH­HEIM. Auf Solar­mo­du­le hat­ten es bis­lang Unbe­kann­te abge­se­hen, die in der Nacht zum Frei­tag von einem Solar­feld bei Forch­heim meh­re­re Kom­po­nen­ten ent­wen­de­ten. Die Kri­mi­nal­po­li­zei in Bam­berg sucht Hin­wei­se auf die Täter, die ver­mut­lich mit einem grö­ße­ren Fahr­zeug vor­ge­fah­ren sein dürften.

Die Unbe­kann­ten such­ten zwi­schen Don­ners­tag­nach­mit­tag, 15 Uhr, und Frei­tag­früh, gegen 8 Uhr, das Solar­feld am nörd­li­chen Ende des Eggols­hei­mer Weges, neben der Auto­bahn A73 auf. Nach­dem sie den Zaun zum Gelän­de über­wun­den hat­ten, ent­wen­de­ten sie gezielt die dort mon­tier­ten Solar­mo­du­le im Wert von meh­re­ren zehn­tau­send Euro. Nach ersten Erkennt­nis­sen haben die Die­be für den Abtrans­port ihrer Beu­te ver­mut­lich ein grö­ße­res Fahr­zeug verwendet.

Das Fach­kom­mis­sa­ri­at für Eigen­tums­de­lik­te bei der Bam­ber­ger Kri­po hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 um Hin­wei­se auf ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahrzeuge.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Betrun­ken mit Pedel­ec unter­wegs und Unfall verursacht

Am Frei­tag Abend, befuhr ein 25jähriger mit sei­nem Pedel­ec zunächst den Bürgermeister-Dr.-Hauptmann-Ring in Lich­ten­fels, ehe er ver­bots­wid­rig über einen Fuß­weg fuhr, um in die Cobur­ger Stra­ße zu gelan­gen. Auf­grund nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit und sei­ner Alko­ho­li­sie­rung wur­de er aus der Kur­ve getra­gen, sodass es im Bereich der Unter­füh­rung zum Zusam­men­stoß mit einem dort fah­ren­den Pkw kam. Kei­ner der Betei­lig­ten wur­de ver­letzt. Am Pkw ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 500 EUR. Beim Unfall­ver­ur­sa­cher konn­te ein Atem­al­ko­hol­wert von 1,6 Pro­mil­le fest­ge­stellt wer­den. Eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus Lich­ten­fels war die Fol­ge. Da der Fahr­rad­fah­rer für das benutz­te Pedel­ec kei­nen Eigen­tums­nach­weis erbrin­gen konn­te, wur­de dies von den Beam­ten der PI Lich­ten­fels sicher­ge­stellt. Per­so­nen, die Anga­ben zum nach­ge­nann­ten Pedel­ec machen kön­nen, oder ein sol­ches ver­mis­sen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Lich­ten­fels, unter der Num­mer: 09571/9520–0, in Ver­bin­dung zu setzten.

Es han­delt sich um ein Pedel­ec der Mar­ke Cube Reac­tion Race in der Far­be grün.