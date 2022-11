Wenn der Advent beginnt, bricht eine ganz beson­de­re Zeit an. Haus und Hof wer­den weih­nacht­lich geschmückt und wenn es dun­kel wird, fun­keln vie­le Lich­ter aus den Fen­stern und Gär­ten. Doch schon eine gan­ze Wei­le vor­her haben sich vie­le Men­schen im ver­bor­ge­nen auf die­se Zeit vorbereitet.



Was die Advents­zeit gera­de in der Frän­ki­schen Schweiz so beson­ders macht? Die vie­len klei­nen, fei­nen Weih­nachts­märk­te in der Regi­on. Vie­le Dorf­ge­mein­schaf­ten, Ver­ei­ne oder Höfe haben gemein­sam geplant, geba­stelt und zusam­men gear­bei­tet um einen „eige­nen Weih­nachts­markt“ auf die Bei­ne zu stel­len. Was die­se Advents- und Weih­nachts­märk­te so ein­zig­ar­tig macht ist die Viel­falt und die haus­ge­mach­ten Spe­zia­li­tä­ten. Da wur­de gebacken, gesägt, gestrickt, geba­stelt und gebrannt und noch vie­les mehr. Jeder kann sich hier mit dem ein­brin­gen, was er am besten kann oder was ihm Freu­de macht. Die­se klei­nen Märk­te fin­den übli­cher­wei­se an einem Wochen­en­de statt.



Natür­lich gibt es auch grö­ße­re Weihnachts­märk­te, die über meh­re­re Wochen­en­den gehen oder gar, wie der Forch­hei­mer Weih­nachts­markt, die gan­ze Advents­zeit über besucht wer­den kann. Hier öff­net sich jeden Abend ein Tür­chen am vir­tu­el­len Advents­ka­len­der an der Kai­ser­pfalz und ein Weih­nacht­sengel zieht den Tages­ge­win­ner der Weih­nachts­lot­te­rie. Außer­dem fin­den vie­ler­orts belieb­te Klas­si­ker wie Krip­pen­aus­stel­lun­gen, Weih­nacht­kon­zer­te oder Lesun­gen statt. Wer etwas neu­es aus­pro­bier­ne möch­te, kann bei einer weih­nacht­li­chen „After Work Par­ty“ mit DJ, Hüt­ten­zau­ber, Feu­er­topf und Glüh­wein vorbeischauen.



Die Advents­zeit in der Frän­ki­schen Schweiz ist sehr viel­fäl­tig, bunt und hei­me­lig. Beson­de­res Augen­merk wird auf die regio­na­len Erzeug­nis­se und Qua­li­tät gelegt, die Kuli­na­rik spielt eine gro­ße Rol­le. Nach einem Besuch auf einem Advents- oder Weih­nachts­markt kann das sicher jeder bestä­ti­gen – bleibt nur die Qual der Wahl wohin der Aus­flug gehen soll. Alle Weih­nacht­li­chen Aktio­nen fin­den Sie auf der Web­site der Tou­ris­mus­zen­tra­le Frän­ki­sche Schweiz: www​.fraen­ki­sche-schweiz​.com.