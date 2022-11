Am Sams­tag ist es so weit: Wir freu­en uns mit mehr als 40 Kin­dern und dem Pro­jekt „Plant-for-the-Pla­net“ die Kids Aca­de­my durch­füh­ren zu können.

Der Akti­ons­tag rich­tet sich spe­zi­ell an Kin­der und Jugend­li­che aus dem Land­kreis. In der Aka­de­mie ler­nen die Kin­der ganz kon­kret, wie die Kli­ma­kri­se ihre Zukunft beein­flusst. Das Beson­de­re dar­an: Das hören sie nicht von einem Erwach­se­nen, son­dern von ande­ren Kin­dern. Die Kin­der ent­wickeln in Grup­pen selbst Aktio­nen für ihre Zukunft und pflan­zen mit ihren eige­nen Hän­den Bäu­me. Ein Rhe­to­rik­trai­ning schult sie im selbst­si­che­ren Auf­tre­ten – denn als Botschafter*innen haben sie ja eine Bot­schaft, die sie hin­aus­tra­gen wollen!