Am Sonn­tag, 27. Novem­ber 2022, kann es auf­grund des Möh­ren­dor­fer Weih­nachts­mark­tes in der Orts­mit­te zu Ver­kehrs­be­ein­träch­ti­gun­gen kom­men. Grund dafür ist eine Voll­sper­rung der „Hauptstraße“/ERH 31. Eine Umlei­tung ist eingerichtet.

Bus fährt Ersatz­hal­te­stel­le an

Wäh­rend der Voll­sper­rung in der Haupt­stra­ße fah­ren die Bus­se der Linie 254 eine Ersatz­hal­te­stel­le am „REWE-Markt“ in der „Klein­see­ba­cher Stra­ße“ an und von dort aus direkt nach Klein­see­bach. Im Zuge die­ser Umlei­tung müs­sen die Hal­te­stel­len „Klein­see­bach Neue Stra­ße“, „Klein­see­bach An der Mar­ter“, „Möh­ren­dorf Mit­te“, „Möh­ren­dorf Fran­ken­stra­ße“, „Möh­ren­dorf Erlan­ger Stra­ße“, „Möh­ren­dorf Mei­sen­weg“ sowie „Möh­ren­dorf Büchen­ba­cher Weg“ entfallen.