Fai­re und trans­pa­ren­te Ver­ga­be n von Wohngrundstücken

In der Gemein­de Adels­dorf ste­hen in der kom­men­den Zeit wie­der Bau­pl ä tze zum Ver­kauf an. Ins­be­son­de­re das Bau­ge­biet in Aisch (Aisch­tal­blick) befin­det sich auf der Ziel­ge­ra­den der Pla­nung. Die CSU - Frak­ti­on im Adels­dor­fer Gemein­de­rat hat des­halb bereits im S eptem­ber pro­ak­tiv einen eige­nen Vor­schlag für eine gemein­de­ei­ge­ne Ver­ga­be­richt­li­nie aus­ge­ar­bei­tet. Der vor­ge­leg­te Ent­wurf wur­de nun in Zusam­men­ar­beit mit dem Team der kom­mu­na­len Ent­wick­lung wei­ter ver­fei­nert und in eine uni­ver­sel­le Form für alle Bau­grund stück­ver­ga­ben gebracht. „ Ziel der Ver­ga­be­richt­li­nie ist es , den sozia­len Zusam­men­halt im Ort durch eine aus­ge­wo­ge­ne Bev ö lke­rungs­struk­tur zu st ä rken und ins­be­son­de­re f ü r ö rtli­che Fami­li­en mit Kin­dern Wohn­raum zu schaf­fen “, so der Mit­in­itia­tor und Stellv . CSU - Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der, Nico Kau­per.

Punk­te­sy­stem soll Fami­li­en, Ein­hei­mi­sche und Ehren­amt­li­che beson­ders beden­ken



Durch ein Punk­te­sy­stem wer­den sozia­le Kri­te­ri­en, Fami­li­en­verh ä ltnis­se, Kin­der, Behin­de­rung oder Pfle­ge­grad, Ein­kom­men, orts­be­zo­ge­ne Kri­te­ri­en, Wohn­ort, Beruf und Ehren­amt in die Ver­ga­be­ent­schei­dung ein­flie­ßen. „Vie­le ande­re Gemein­den haben bereits schon län­ger ein fai­res und trans­pa­ren­tes Ver­ga­be­sy­stem – das kann Adels­dorf des­halb auch“ berich­tet der wis­sen­schaft­li­che Mit­ar­bei­ter und Ent­wurfs­ver­fas­ser, Rene Gold. Ins­ge­samt fuße der Vor­schlag auf einer Kom­bi­na­ti­on ver­schie­de­ner Ver­ga­be­mo­del­le zahl­rei­che r Kom­mu­nen aus der Nähe und von wei­ter weg. „ Mit die­ser Ver­ga­be­richt­li­nie ist in Zukunft eine abso­lut gerech­te Ver­ga­be von Bau­pl ä tzen möglich“, pflich­tet Frak­ti­ons­spre­cher Uwe Pöschl bei. Durch den Einb ezug der Zeit, die Bewer­ber bereits in Adels­dorf woh­nen, schaf­fe man es für in der Gemein­de ver­wur­zel­te Fami­li­en einen Platz f ü r das Eigen­heim bereitz ustel­len.

Ansprech­part­ner :

Uwe Pöschl

Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der

Uwe.​poeschl@​online.​de

0174/1756575 Nico Kau­per

Stllv. Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der

+49 160 9462 5475

n.kauper@ju - erh​.de