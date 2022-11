Sin­gen hält gesund und berei­tet Freu­de! Sän­ge­rin­nen und Sän­ger für Senio­ren-Chor gesucht

Vor vie­len Jah­ren grün­de­te Richard Eich­fel­der, dama­li­ger Lei­ter der Städ­ti­schen Musik­schu­le Bam­berg einen Senio­ren-Chor, der zunächst pro­jekt­wei­se prob­te und bei den Senio­ren­kon­zer­ten der Stadt Bam­berg auf­trat. Seit Beginn des Schul­jah­res 2022/23 hat Caro­lin Heckel den Senio­ren-Chor über­nom­men, der sich nun wöchent­lich zum gemein­sa­men Sin­gen in der Musik­schu­le trifft. Geprobt wird mitt­wochs von 10:30–11:30 Uhr in Raum 1.01 der Städ­ti­schen Musik­schu­le Bam­berg in der ehe­ma­li­gen Prop­stei St. Getreu in der St.-Getreu-Str. 14. Gesun­gen wer­den bekann­te Lie­der und Chor­sät­ze, Kanons und Volks­lie­der, wobei Wün­sche der Sän­ge­rin­nen und Sän­ger ger­ne berück­sich­tigt werden.

Am 23. und 30. Novem­ber 2022 wird es jeweils um 10:30 Uhr in der Musik­schu­le Schnup­per-Pro­ben geben, zu denen inter­es­sier­te san­ges­freu­di­ge Men­schen mit oder ohne Vor­bil­dung herz­lich und ohne Vor­anmel­dung ein­ge­la­den sind. Bei Anmel­dung wird eine Gebühr von 12,- EUR monat­lich erho­ben (Land­kreis­be­woh­ner 15,- EUR), in der zusätz­lich ein kosten­lo­ses Bus­ticket für die Fahr­ten von zuhau­se zur Musik­schu­le und zurück ent­hal­ten ist. Wer mit dem Stadt­bus der Linie 910 bis Hal­te­stel­le Kli­ni­kum Michels­berg fährt und dann den obe­ren beschil­der­ten Ein­gang benutzt, hat bar­rie­re­frei­en Zugang zur Musik­schu­le. Zudem steht der Vor­platz der Musik­schu­le zum Par­ken zur Verfügung.

Aus­künf­te erteilt: Mar­tin Erz­feld, Lei­ter der Musik­schu­le, 0951/509960