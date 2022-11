Am Frei­tag, den 25. Novem­ber 2022 um 18:00 Uhr lädt das Lan­des­thea­ter Coburg wie­der ins Gro­ße Haus zu einer Soirée…

In Zusam­men­ar­beit mit der Akti­on Jugend­schutz gibt es seit 20 Jah­ren des Pro­jek­tes ELTERN­TALK in der Regi­on Coburg – mit…

20 Jah­re ELTERN­TALK in der Regi­on Coburg

Coburg: „Stol­per­stei­ne gegen das Ver­ges­sen“ – Erin­ne­rung an jüdi­sche Fami­li­en

Am 23. Novem­ber wur­den ab 11 Uhr Stol­per­stei­ne in der Innen­stadt ver­legt. Um die Erin­ne­rung an das Schick­sal der Opfer…