Auch in der kal­ten Jah­res­zeit sind sie unter­wegs um beruf­li­che Erfah­run­gen zu sam­meln und die Welt ken­nen­zu­ler­nen. So mach­ten die­ser Tage die Bäcke­rin Yvonne und die Braue­rin Lisa in Bad Ste­ben halt und im Rat­haus ihre Auf­war­tung um eine klei­ne Rei­se­un­ter­stüt­zung zu erbit­ten. Wäh­rend die Eine sich erst vor weni­gen Wochen auf Wan­der­schaft bege­ben hat ist die Ande­re schon fast vier Jah­re unter­wegs und saugt die immer neu­en Erleb­nis­se förm­lich in sich ein. Nach­dem übli­chen, bei Bür­ger­mei­ster Bert Horn vor­ge­tra­ge­nen Gedicht der Wan­der­ge­sel­len und eini­gen Aus­künf­ten zu den bis­he­ri­gen Sta­tio­nen gab´s dann natür­lich einen Stem­pel ins Wan­der­buch, die erbe­te­ne Unter­stüt­zung sowie gute Wün­sche für die wei­te­re Wanderschaft.

