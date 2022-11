DAS ZEN­TRUM ent­führt mit der Rei­he „Magic Lounge“ in die Welt der Zau­be­rei und Magie. Mit sei­nen engen Kon­tak­ten zum Magi­schen Zir­kel ist Kai Fischer der idea­le Gast­ge­ber: Er lädt jeden Monat Gäste ein, ihre Zau­ber­kunst und Illu­sio­nen im ZEN­TRUM zu prä­sen­tie­ren. Jedes Mal ist ein Abend vol­ler Über­ra­schun­gen und ver­rück­ter Ein­fäl­le zu erwarten.

Am 4. Dezem­ber wer­den Niko­lai Strie­bel und Jaa­na Feli­ci­tas um 19 Uhr im ZEN­TRUM – Euro­pa­saal, Äuße­re Bad­stra­ße 7a auf­tre­ten, sie sind viel­sei­tig und haben stän­dig zu vie­le Ideen. Also zei­gen sie die­se am lieb­sten gleich alle und ver­bin­den dabei ihre unter­schied­li­chen Hin­ter­grün­de und Spe­zia­li­tä­ten. Wie kann man sie am besten beschrei­ben? Modern, bewe­gungs­reich, neuartig.

Die bei­den kom­men aus Stutt­gart und haben sich in Süd­ko­rea kennengelernt…logisch oder?

Die Tän­ze­rin und der Mani­pu­la­tor zei­gen, was die Welt der Zau­ber­kunst so beson­ders macht, was pas­siert, wenn man zu viel Zeit im gemein­sa­men Ate­lier ver­bringt und wel­che Dar­bie­tun­gen schon Tau­sen­de von Kilo­me­tern unter­wegs waren.…

VVK: ab 18,59 € / 16,52 € ermä­ßigt | www​.even​tim​-light​.com, alle bekann­ten VVK-Stellen

Mehr Infos: www​.das​-zen​trum​.de