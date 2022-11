„Die Stei­ne sind da, jetzt feh­len die Köp­fe!“ betont Micha­el Gump­mann. Er hat eine hohe Sum­me in das Gesund­heits­haus in Hollfeld inve­stiert und war­tet natür­lich auf Miet­ein­nah­men. Auch Adam Hof­stät­ter (KVB Mün­chen) sowie sein Kol­le­ge aus Bay­reuth, Seba­sti­an Münch, freu­ten sich über die Vor­lei­stung, die die Stadt Hollfeld und die Inve­sto­ren gelei­stet haben: „In vie­len Fäl­len sind die pas­sen­den Räum­lich­kei­ten eben nicht vorhanden.“

Die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Dr. Sil­ke Lau­nert ist begei­stert von der Lage und dem Kon­zept des Gesund­heits­hau­ses: „Die Stadt Hollfeld liegt nahe der schö­nen Urlaubs­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz und das Haus selbst bie­tet alles, was man sich in der Stadt Bay­reuth wünscht: Es ist gut erreich­bar, neben eini­gen Ein­kaufs­märk­ten und der Schu­le gele­gen und es gibt vie­le kosten­freie Park­plät­ze in unmit­tel­ba­rer Nähe.“ Zudem sind die Räum­lich­kei­ten sehr groß­flä­chig und kön­nen meh­re­re Ärz­te und eine Apo­the­ke unterbringen.

Für Hart­mut Stern, den 1. Bür­ger­mei­ster von Hollfeld ist es daher unver­ständ­lich, war­um so weni­ge All­ge­mein­me­di­zi­ner die Chan­ce, sich hier unter besten Bedin­gun­gen, nie­der zu las­sen, nicht wahr­neh­men, zumal neben der opti­ma­len Stand­ort­be­din­gun­gen des Gesund­heits­hau­ses selbst, eine För­de­rung durch den Frei­staat Bay­ern für die Ein­rich­tung der Pra­xen vor­ge­se­hen ist.

Die Kas­sen­ärzt­li­che Ver­ei­ni­gung Bay­erns hat drei Sit­ze für All­ge­mein­me­di­zin in Hollfeld vor­ge­se­hen. Wün­schens­wert wäre für die Stadt zudem die Nie­der­las­sung von Ärz­ten im Bereich der Gynä­ko­lo­gie und Kin­der- und Jugend­me­di­zin. Die Umwand­lung eines Arzt­sit­zes für All­ge­mein­me­di­zin in einen Sitz für fach­spe­zi­fi­sche Medi­zin ist jedoch recht­lich schlicht nicht vor­ge­se­hen, infor­mier­ten die Ver­tre­ter der KVB bei dem Tref­fen. Eine Mög­lich­keit inner­halb des gesetz­li­chen Rah­mens wäre eine“ Filia­li­sie­rung“. Hier­bei könn­ten Fach­ärz­te aus dem Raum Bay­reuth, oder dar­über hin­aus, für bei­spiels­wei­se zwei Wochen­ta­ge, Pati­en­ten im Ein­zugs­ge­biet Hollfeld zusätz­lich zu ihrer eige­nen Pra­xis mit betreu­en; auch die Abwechs­lung ver­schie­de­ner Fach­rich­tun­gen wäh­rend der Woche, wäre denk­bar. Jetzt feh­len nur noch die Ärzte.