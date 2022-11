Wey­er­mann® Whis­ky No 5 zur Spi­ri­tuo­se des Jah­res 2022 gekürt

Fan­ta­sti­sche Nach­rich­ten aus Frank­furt: im Rah­men der inter­na­tio­na­len DLG-Qua­li­täts­prü­fung für Spi­ri­tuo­sen 2022 wur­de der Wey­er­mann® Sin­gle Malt Whis­ky No. 5 zur besten Spi­ri­tuo­se 2022 in der Kate­go­rie Whis­ky gekürt!

Nach­dem die erle­se­ne Edel­brand­spi­ri­tuo­se bereits im Som­mer vom Prüf­zen­trum der Deut­schen Land­wirt­schafts-Gesell­schaft (DLG) den Gol­de­nen Preis erhal­ten hat, bestä­tigt die Deko­rie­rung als beste Spi­ri­tuo­se 2022 ein­mal mehr die exzel­len­te Qua­li­tät des Whiskys.

Der Wey­er­mann® Sin­gle Malt Whis­ky No. 5, eine Kom­po­si­ti­on aus fünf aus­er­wähl­ten Fäs­sern des Wey­er­mann® Bar­rel­rooms, setz­te sich erfolg­reich in der Kate­go­rie Whis­ky durch und über­zeug­te mit sei­nem exqui­si­ten Aromenprofil.

Die Prä­mie­rung des Wey­er­mann® Sin­gle Malt Whis­kys No. 5 erfüllt Phil­ipp Schwarz, Wey­er­mann® Bren­ne­rei­lei­ter und krea­ti­ver Kopf hin­ter die­ser fei­nen Krea­ti­on, mit Stolz. „Die Aus­zeich­nung „Beste Spi­ri­tuo­se“ in der Kate­go­rie Whis­ky freut mich natür­lich außerordentlich.

Die DLG Spi­ri­tuo­sen Qua­li­täts­prü­fung ist in der Bran­che über­aus ange­se­hen und ich schät­ze die Exper­ten der DLG sehr. Umso mehr freue ich mich über die­se beson­de­re Aus­zeich­nung! Auch als Beweis, dass beste Roh­stof­fe in Kom­bi­na­ti­on mit fun­dier­tem Know­how und Pas­si­on die Grund­la­ge für einen aus­ge­zeich­ne­ten hoch­qua­li­ta­ti­ven Whis­ky sind!“

Das DLG-Test­zen­trum Lebens­mit­tel prüft jähr­lich die Qua­li­tät von rund 30.000 Pro­duk­ten. Die Aus­wahl der besten Spi­ri­tuo­se wird von der DLG Test­Ser­vice GmbH in Frank­furt am Main in Zusam­men­ar­beit mit der IfGB Ber­lin durchgeführt.

Die ver­kehrs­fä­hi­gen Spi­ri­tuo­sen wer­den aus der lau­fen­den Pro­duk­ti­on abge­ru­fen und umfang­rei­chen Qua­li­täts­kon­trol­len unter­zo­gen. Dabei steht die sen­so­ri­sche Ana­ly­se der Erzeug­nis­se, die über das Aus­se­hen, Geruch, Geschmack und Kon­si­stenz Aus­sa­ge gibt, im Vor­der­grund. Die DLG-Exper­ten beur­tei­len die Pro­dukt­qua­li­tät ohne Kennt­nis des Her­stel­lers, was ein objek­ti­ves Test­ergeb­nis mit hoher Aus­sa­ge­kraft garantiert.

Der Wey­er­mann® Sin­gle Malt Whis­ky No. 5 sowie vie­le wei­te­re aus­ge­zeich­ne­ten Wey­er­mann® Spi­ri­tuo­sen und Brauspe­zia­li­tä­ten sind im Shop Wey­er­mann® Living & Drin­king erhältlich.