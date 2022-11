Mit einer per­sön­li­chen Mit­tei­lung an alle Klang­werk-Freun­de lädt die Bay­reu­ther Band zu ihrem Abschieds­kon­zert ein:

„Wir wol­len euch zu unse­rem letz­ten „Klang­werk-Kon­zert“ ein­la­den. Am 26.11.2022 heißt es „Ein letz­tes Mal hand­ge­mach­te Musik fürs Herz“. Wir ver­su­chen es erneut, nach­dem wir Ende 2021 das Kon­zert absa­gen muss­ten. Nach span­nen­den Jah­ren gemein­sam auf der Büh­ne, zwei eige­nen Stu­dio­al­ben und vie­len tau­send Kilo­me­ter auf deut­schen Auto­bah­nen wird es nun Zeit Abschied zu neh­men und die Klang­werk-Zeit mit euch gemein­sam Revue pas­sie­ren zu las­sen. Dafür star­ten wir am Sams­tag, den 26. Novem­ber 2022 um 17 Uhr (Ein­lass ab 15 Uhr) im gro­ßen Saal des Ev. Zen­trums, Richard-Wag­ner-Str. 24, 95444 Bay­reuth, noch­mal durch. Hof­fent­lich mit euch zusam­men wer­den wir uns alle Mühe geben, mit unse­rem letz­ten Kon­zert einen gebüh­ren­den Abschluss zu schaffen.

Gebüh­ren­frei geht das Gan­ze aber nicht ganz: Für 10€ seid ihr dabei und bekommt neben dem Ein­tritt fürs letz­te Kon­zert noch eine CD von uns geschenkt. Für die 25 Per­so­nen, die als erstes am Ein­lass ste­hen gibt es zusätz­lich ein Klang­werk-Shirt oben­drauf! (die 25 Shirts aus 2021 behal­ten ihre Gül­tig­keit!) Wir wür­den uns freu­en mit mög­lichst vie­len von euch noch­mal einen fei­nen Abend zu ver­brin­gen! Tickets könnt ihr ab sofort unter info@​klangwerk-​bayreuth.​de reser­vie­ren oder an der Abend­kas­se kaufen.“