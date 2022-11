Die Jah­res­ab­le­sung der Ener­gie- und Was­ser­zäh­ler der Stadt­wer­ke Forch­heim GmbH hat wie­der begon­nen. Wie bereits im letz­ten Jahr, möch­ten wir Sie bit­ten, die Zäh­ler­stän­de selbst­stän­dig abzulesen.

Infor­ma­tio­nen per E‑Mail und Post Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die bereits im ver­gan­ge­nen Jahr eine digi­ta­le Able­sung vor­ge­nom­men haben und ihre Zustim­mung für den E‑Mailversand erteilt haben, erhal­ten am 18. Novem­ber 2022 von den Stadt­wer­ken Forch­heim eine E‑Mail über die digi­ta­le Able­sung. Ab dem 28. Novem­ber 2022 erfolgt der Ver­sand unse­rer Schrei­ben mit der dazu­ge­hö­ri­gen Able­se­kar­te an alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die kei­nem E‑Mailversand zuge­stimmt oder die E‑Mail noch nicht beant­wor­tet haben.

Das Schrei­ben beinhal­tet eine Anlei­tung, wie die Zäh­ler­stän­de digi­tal per Online-Zugang oder QR-Code über­mit­telt wer­den kön­nen. Zusätz­lich besteht die Mög­lich­keit, sei­nen Zäh­ler­stand mit­tels der Smart­pho­ne-Kame­ra an unser Por­tal zu über­tra­gen. Die­se Mög­lich­keit kön­nen Sie wahr­neh­men, in dem Sie den QR-Code nut­zen und auf digi­ta­le Erfas­sung klicken. Mit der Erlaub­nis, dass das Pro­gramm auf die Kame­ra zugrei­fen darf, kön­nen Sie im Anschluss mit­tels der Kame­ra den Zäh­ler­stand übermitteln.

Alle Zäh­ler­stän­de wer­den ermittelt

„Wir benö­ti­gen die Zäh­ler­stän­de aller Ener­gie- und Was­ser­zäh­ler,“ erklärt Mathi­as Rez­nik, kauf­män­ni­scher Geschäfts­füh­rer der Stadt­wer­ke Forch­heim, und führt wei­ter aus: „Die Stadt­wer­ke Forch­heim sind als Netz­be­trei­ber gesetz­lich dazu ver­pflich­tet, ein­mal im Jahr alle Zäh­ler­stän­de im Ver­sor­gungs­ge­biet zu ermit­teln. Wir bit­ten unse­re Bür­ger daher, die Zäh­ler­stän­de bis zum 20. Dezem­ber 2022 an uns zu übermitteln.“

Die Stadt­wer­ke Forch­heim bit­ten um Ver­ständ­nis, dass ohne eine Über­mitt­lung der Zäh­ler­stän­de gemäß den gesetz­li­chen Vor­schrif­ten die­se maschi­nell errech­net wer­den müs­sen. Bei Fra­gen zur Able­sung kön­nen sich die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger unter der 09191 613 240 oder kundenservice@​stadtwerke-​forchheim.​de an die Stadt­wer­ke Forch­heim wenden.