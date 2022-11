Das Kli­ma- und Umwelt­amt der Stadt Bam­berg weist dar­auf hin, dass auf­grund struk­tu­rel­ler Ände­run­gen seit dem 1. Novem­ber 2022 kei­ne Gel­ben Säcke und Win­del­säcke im Rat­haus am Max­platz aus­ge­ge­ben werden.

Wei­ter­hin besteht die Aus­ga­be­stel­le an der Info­thek im Rat­haus am ZOB, Pro­me­na­de­stra­ße 2a. Die­se ist ca. 350 Meter vom Max­platz ent­fernt und fuß­läu­fig erreich­bar. Die Öff­nungs­zei­ten sind mon­tags bis don­ners­tags 8 bis 18 Uhr und frei­tags 8 bis 14 Uhr.

Zusätz­lich gibt es Gel­be Säcke an fol­gen­den Ausgabestellen:

Recyclinghof/​Wert­stoff­hof in der Rhein­stra­ße 8

Kol­ping Cen­ter in der Sie­chen­stra­ße 69

kreis­Lauf­Kauf­haus in der Pödel­dor­fer­stra­ße 73

Die Fir­ma Remon­dis ver­teilt ein­mal im Jahr, meist zum Jah­res­en­de hin, zwei Rol­len Gel­be Säcke an alle Haus­hal­te. Grö­ße­re Men­gen an Gel­ben Säcken, zum Bei­spiel für Gewer­be­trei­ben­de, sind bei der Fir­ma Remon­dis in der Main­stra­ße 10 erhält­lich. Anfra­gen unter: 0951/96845645.