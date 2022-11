B E K A N N T M A C H U N G zur 34. Sit­zung des Bau- und Umwelt­aus­schus­ses am Diens­tag, 29. Novem­ber 2022, 19:00 Uhr im gro­ßen Sit­zungs­saal des Rathauses

T A G E S O R D N U N G :

A. Öffent­li­che Sitzung

1. Geneh­mi­gung von Niederschriften

1.1 Geneh­mi­gung der Nie­der­schrift der öffent­li­chen Sit­zung vom 18.10.2022

1.2 Geneh­mi­gung der Nie­der­schrift der öffent­li­chen Sit­zung vom 08.11.2022

2. Bekannt­ga­be von Beschlüs­sen aus nicht­öf­fent­li­chen Sitzungen

3. Ver­ga­be von Bau- und Lieferleistungen

3.1 Neu­bau Hort in Forth – Innenputzarbeiten

3.2 Neu­bau Hort in Forth – Estricharbeiten

3.3 Neu­bau Hort in Forth – WDVS & Außenputz

3.4 Neu­bau Hort in Forth – Innentüren

3.5 Neu­bau Hort in Forth – Sonnenschutzarbeiten

3.6 Auf­trags­ver­ga­be zur Errich­tung von PV-Anla­gen auf gemeind­li­chen Gebäuden

4. Bau­leit­pla­nung; Bebau­ungs­plan Eschen­au Nr. 32 „Im Zen­trum II, An der Eschen­au­er Haupt­stra­ße“; Vor­stel­lung der Rahmenplanung

5. Bau­an­trä­ge und Bauanfragen

5.1 Bau­an­trag; Antrag zur Nut­zung einer best. Ter­ras­se als Gastro­flä­che u. Errich­tung einer Ter­ras­sen­über­da­chung, Fl​.Nr. 10, Gem. Ober­schöl­len­bach, Ober­schöl­len­ba­cher Haupt­str. 13

5.2 Bau­an­fra­ge; Errich­tung von Mehr­fa­mi­li­en­häu­sern mit Tief­ga­ra­ge, Fär­ber­stra­ße 10, Fl.-

Nr. 1, Gemar­kung Herpersdorf

6. 22. Ände­rung des Regio­nal­plans Regi­on Nürn­berg (7); Beteiligungsverfahren

7. Informationen

Vor­ab fin­det noch eine nicht­öf­fent­li­che Sit­zung statt.

Markt Ecken­tal

Ilse Dölle

Erste Bürgermeisterin