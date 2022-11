Seit Sams­tag, 19. Novem­ber 2022, weht wie­der der Duft von frisch­ge­backe­nen Plätz­chen, Punsch und Glüh­wein durch die Stra­ßen des Land­krei­ses Erlan­gen Höchstadt. Nach zwei Jah­ren pan­de­mie­be­ding­ter Pau­se laden Advents- und Weih­nachts­märk­te im Land­kreis wie­der an ihre Stän­de und sor­gen für weih­nacht­li­che Stim­mung. Die Land­kreis Wirt­schafts­för­de­rung hat eine Aus­wahl an Märk­ten – soweit dem Land­kreis bekannt ‑zusam­men­ge­stellt. Den Anfang machen am Wochen­en­de vom 19. bis 20. Novem­ber 2022 der Advents­markt in Buben­reuth am Sams­tag, 19.11.2022 von 14 bis 19 Uhr, Schmiedl­hof, Haupt­stra­ße 3 sowie das Werk­statt­fest mit gro­ßem Advents­markt der Barm­her­zi­gen Brü­der in Grems­dorf, Sonn­tag, 20.11.2022, 10 bis 17:30 Uhr, Eusta­chi­us-Kug­ler-Stra­ße 1. Die­se sowie wei­te­re Ter­mi­ne der Advents- und Weih­nachts­märk­te im Land­kreis von Adels­dorf bis Wachen­roth sind online ver­füg­bar unter https://​www​.erlan​gen​-hoech​stadt​.de/​l​e​b​e​n​-​i​n​-​e​r​h​/​f​r​e​i​z​e​i​t​/​w​e​i​h​n​a​c​h​t​s​m​a​e​r​k​te/