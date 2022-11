Die Freun­de der Plas­sen­burg Geden­ken an den Krieg von 1553 – zur Stär­kung gibt es „Kulm­ba­cher Hobel­spä­ne“. Am Sams­tag, 26. Novem­ber 2022, jährt sich zum 469. Mal die schwär­ze­ste Nacht in der Geschich­te Kulm­bachs: Wäh­rend des Zwei­ten Mark­gra­fen­kriegs (1552 bis 1554) stürm­ten nach drei­tä­gi­gem Beschuss Trup­pen aus Sach­sen, Braun­schweig, Bam­berg, Nürn­berg, Mainz und Böh­men in die Stadt, und es kam zu einem grau­sa­men Gemet­zel in den Stra­ßen zwi­schen St. Petri und dem Holz­markt. Tau­sen­de Tote und Ver­trie­be­ne hat­te Kulm­bach in der Fol­ge zu bekla­gen. Die Freun­de der Plas­sen­burg erin­nern all­jähr­lich im Rah­men einer Gedenk­ver­an­stal­tung an die­se Kata­stro­phe – in die­sem Jahr wie­der vor Ort in der Alt­stadt. „Nach zwei Jah­ren, in denen wir uns wegen Coro­na nicht zu einem gemein­sa­men Erin­nern tref­fen konn­ten, wird es heu­er am Sams­tag, den 26. Novem­ber, um 18.00 Uhr eine Gedenk­fei­er im Innen­hof des Lang­hei­mer Amts­hofs im Rent­amts­gäß­chen 2 geben“, freut sich Peter Weith, Vor­sit­zen­der der Freun­de der Plas­sen­burg, bekannt zu geben. Wie im ver­gan­ge­nen Jahr orga­ni­siert der Ver­ein in Zusam­men­ar­beit mit den Kulm­ba­cher Kir­chen und der Schlös­ser­ver­wal­tung für Punkt 18:00 Uhr ein fünf­mi­nü­ti­ges viel­tö­ni­ges Glocken­läu­ten über Kulm­bach. Damit sol­len die Men­schen an den bru­ta­len Krieg von 1553 erin­nert wer­den. Gleich­zei­tig soll das Geläut eine Mah­nung zum Frie­den auch für die heu­ti­ge Zeit sein.

Im Zwei­ten Mark­gra­fen­krieg kämpf­te Albrecht Alci­bia­des von Bran­den­burg-Kulm­bach gegen eine Viel­zahl von deut­schen Für­sten, Bischö­fen und Städ­ten um Land und Geld. Er ver­such­te auf Kosten von Nürn­berg und den Bis­tü­mern Bam­berg und Würz­burg ein Her­zog­tum Fran­ken zu schaf­fen. Nach anfäng­li­chen Erfol­gen ver­lor er ent­schei­den­de Feld­schlach­ten und muss­te zuse­hen, wie sei­ne Resi­denz­stadt Kulm­bach 1553 in Flam­men auf­ging und sich die Festung Plas­sen­burg im dar­auf­fol­gen­den Jahr ergab. Die Freun­de der Plas­sen­burg wol­len an die­sem Tag des Hei­li­gen Kon­rad bei jedem Wet­ter an die­sen Krieg, die Ver­pflich­tung zum Frie­den und das 500. Geburts­jahr des Mark­gra­fen Albrecht erin­nern. In Zusam­men­ar­beit mit dem Kulm­ba­cher Hand­werks­bäcker Seba­sti­an Groß haben die Freun­de der Plas­sen­burg ein über ein­hun­dert Jah­re altes Rezept für „Hobel­spä­ne“ wie­der­auf­le­ben las­sen. Die­ses klei­ne nicht all­zu süße Gebäck ist seit Jahr­hun­der­ten in Fran­ken und Thü­rin­gen in vie­len Varia­tio­nen bekannt und wird nach dem Konra­di­tag beim Grün­wehr­beck in der Wei­he­rer Stra­ße in Kulm­bach für kur­ze Zeit zu kau­fen sein. Die Teil­nah­me an der Ver­an­stal­tung ist kostenfrei.