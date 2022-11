Der ATS Kulm­bach Bas­ket­ball gewinnt auch sein zwei­tes Heim­spiel der Bas­ket­ball­sai­son deut­lich gegen die dezi­mier­ten Gästen aus Aschaf­fen­burg mit 99:54. Gegen Aschaf­fen­burg woll­te die Jung­bau­er-Trup­pe die her­be Nie­der­la­ge gegen Reg­nitz­tal in der Vor­wo­che wie­der wett­ma­chen, lei­der konn­te der Geg­ner aus Unter­fran­ken nur einen stark aus­ge­dünn­ten Kader nach Kulm­bach schicken. Somit war es wenig ver­wun­der­lich, dass die fünf ange­rei­sten Aschaf­fen­bur­ger von Beginn an gegen moti­vier­te Kulm­ba­cher mit Pro­ble­men zu kämp­fen hat­ten. Gute Ver­tei­di­gung und Schnellan­grif­fe sorg­ten im ersten Vier­tel für eine deut­li­che 31:6‑Führung. Auch im zwei­ten Vier­tel lie­ßen die Kulm­ba­cher kei­ne Punk­te zu und netz­ten auf der ande­ren Sei­te ein ums ande­re Mal ein. Ins­be­son­de­re Tops­corer Moritz Gareis erziel­te 11 sei­ner 18 Punk­te in der ersten Halb­zeit. Nach der Pau­se fand die Kulm­ba­cher Mann­schaft schlecht zurück ins Spiel und wur­de zuneh­mend unkon­zen­trier­ter und fahr­läs­si­ger. Hat­te man dem Geg­ner in Halb­zeit eins nur 13 Punk­te gestat­tet, so waren es 41 Punk­te in der zwei­ten Halb­zeit. Mit dem 99:54-Erfolg konn­te der ATS den drit­ten Sieg der Sai­son ein­fah­ren und sich somit im siche­ren Mit­tel­feld auf Platz 4 einreihen.

Moritz Gareis beim erfolg­rei­chen Korb­ver­such, einem sei­ner 18 Punkte.