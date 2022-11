Heu­te möch­ten wir dar­über infor­mie­ren, dass in die­sem Jahr noch ein wei­te­rer Info-Stand am 26.11.2022 in Bam­berg, Unte­re Brücke, statt­fin­den wird. Unser“ Lila- Info­stand“ wird in der Zeit von 10:00 – 16:00 Uhr Ein­blicke in unse­re Arbeit geben. Wir, die Ehren­amt­li­chen des Deut­schen Jugend und Kin­der­hil­fe e.V., wer­den bei die­ser Gele­gen­heit kom­men­de Pro­jek­te für das Jahr 2023 vorstellen.

Die DJK wür­de sich sehr freu­en Euch /​Sie auch zu die­sem letz­ten öffent­li­chen Ter­min 2022 begrü­ßen zu können.

Als klei­ne Auf­merk­sam­keit hal­ten wir für jeden Besu­cher eine kosten­freie Bro­schü­re zur anste­hen­den Fuß­ball­welt­mei­ster­schaft bereit (solan­ge der Vor­rat reicht). In die­ser sind alle wich­ti­gen Infor­ma­tio­nen zu Austragungsorten/​Stadien und Spiel­an­set­zun­gen der WM über­sicht­lich dar­ge­stellt. In der Bro­schü­re befin­det sich ein lukra­ti­ves Gewinn­spiel „Wer wird Fuß­ball­welt­mei­ster“. Mit ein biss­chen Glück könnt Ihr/​Sie einen tol­len Preis gewin­nen. (Anmer­kung der Redak­ti­on – Wir sehen kri­tisch auf Katar, wegen dort nach wie vor statt­fin­den­den Men­schen­rechts­ver­let­zun­gen mit Blick auf Stra­fen für Homo­se­xua­li­tät und die Ver­skla­vung von Arbeits­kräf­ten. Uns geht es um rein sport­li­che Aspek­te und wir wün­schen allen Mann­schaf­ten einen fai­ren Wett­kampf und viel Erfolg)

Die Deut­sche Jugend und Kin­der­hil­fe e.V. freut sich sehr die Spar­kas­se Bam­berg als Haupt­spon­sor für das Jahr 2023 bekannt geben zu dür­fen. Dies ist ein wei­te­rer Schritt zu einem wei­te­ren geziel­ten Auf­bau unse­rer Ver­eins­ar­beit. Wir hof­fen dadurch noch viel mehr hil­fe­su­chen­den Jugend­li­chen und Kin­dern hel­fen zu kön­nen. Ein gro­ßes Dan­ke­schön an die Spar­kas­se und Ihrem sozia­len Engagement.