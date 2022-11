Das drit­te Kon­zert der Kon­zert­sai­son 2022/2023 fin­det am Sams­tag, 26. Novem­ber 2022, 20 Uhr in der Kon­zert­hal­le Bam­berg, Joseph-Keil­berth-Saal statt.

Wegen der Erkran­kung des Schlag­zeu­gers Hol­ger Roe­se wur­de eine kom­plet­te Umstel­lung des Pro­gramms nötig. Es spie­len Alex­an­dra Forst­ner, Quer­flö­te und

Vik­tor Soos, Klavier.

Alex­an­dra Forst­ner (gebo­ren 2001 in Bam­berg), begann im Alter von acht Jah­ren Flö­ten­un­ter­richt bei Mar­cos Fregna­ni- Mar­tins zu neh­men und wech­sel­te spä­ter zu Ber­na­det­te Liebl. 2015 wur­de sie Jung­stu­den­tin im künst­le­ri­schen Haupt­fach Quer­flö­te in der Klas­se von Anne-Cathé­ri­ne Heinz­mann an der Hoch­schu­le für Musik Nürn­berg und wur­de 2018 für ein wei­te­res Jahr als Jung­stu­den­tin in die Klas­se von Andrea Lie­ber­knecht an der Hoch­schu­le für Musik und Thea­ter in Mün­chen auf­ge­nom­men, wo sie seit 2019 ihren Bache­lor im künst­le­ri­schen Haupt­fach Quer­flö­te absol­viert. Wei­te­re Inspi­ra­tio­nen in ihrer Aus­bil­dung erhielt sie unter ande­rem von Danie­la Koch, Karl-Heinz Schütz und Sophie Cher­ri­er. Alex­an­dra Forst­ner erhielt mehr­fach erste Bun­des­prei­se im Wett­be­werb „Jugend musi­ziert“: 2015 und 2018 wur­de sie jeweils mit der höchst­mög­li­chen Punkt­zahl und einem Son­der­preis der deut­schen Stif­tung Musik­le­ben aus­ge­zeich­net. Zudem gewann sie 2015 den ersten Preis im AZU­MI Flu­te Con­test und 2018 einen drit­ten Preis im bun­des­wei­ten Lions-Club Wett­be­werb in Leip­zig. Im Jahr 2021 erlang­te sie im Deut­schen Musik­wett­be­werb ein Sti­pen­di­um und wird für die Spiel­zeit 2022/23 in die Kon­zert­för­de­rung Deut­scher Musik­wett­be­werb aufgenommen.

Der Pia­nist Vik­tor Soos gilt als einer der her­aus­ra­gen­den Musi­ker sei­ner Genera­ti­on. Vik­tor Soos erhielt zahl­rei­che Prei­se bei natio­na­len und inter­na­tio­na­len Wett­be­wer­ben, zuletzt wur­de er 2021 Preis­trä­ger des Inter­na­tio­na­len Robert-Schu­mann-Wett­be­werbs in Zwickau und Sti­pen­di­at des Deut­schen Musik­wett­be­werbs. Bereits 2017 wur­de er Fina­list beim Deut­schen Musik­wett­be­werb, erhielt dort zahl­rei­che Son­der­prei­se und wur­de in die Bun­des­aus­wahl­kon­zer­te Jun­ger Künst­ler (BAK­JK) auf­ge­nom­men. Sei­ne Aus­bil­dung begann er im Alter von sechs Jah­ren. Mit 13 erhielt er Unter­richt bei dem Backn­an­ger Pia­ni­sten und Dozen­ten Jochen Fer­ber. 2014/15 war er Jung­stu­dent an der Hoch­schu­le für Musik und Dar­stel­len­de Kunst Frank­furt am Main in der Kla­vier­klas­se von Oli­ver Kern. Von 2015 bis 2021 stu­dier­te er an der Musik­hoch­schu­le Lübeck Kla­vier bei Kon­rad Elser. Seit 2021 stu­diert Vik­tor Soos an der Hoch­schu­le für Musik, Thea­ter und Medi­en Han­no­ver in der Klas­se von Bernd Goe­tz­ke. Mei­ster­kur­se besuch­te er u. a. bei Mena­hem Press­ler, Andrzej Jasin­ski, Lilya Zil­ber­stein, Jac­ques Rou­vier, Dmitri Ale­xeev, Pavel Gili­l­ov, Michel Beroff, Oli­vi­er Gar­don und Eric le Sage.

Pro­gramm

Gabri­el Fau­ré (1845–1924) Fan­tai­sie für Flö­te und Kla­vier op. 79

Eugè­ne Boz­za (1905–1991) Image op. 38 für Flö­te solo

Mau­rice Ravel (1875–1937) Aus Miroirs: „Oise­aux tri­stes“ für Kla­vier solo

Fran­cis Pou­lenc (1899–1963) Aus 15 Impro­vi­sa­ti­ons : Nr. 3 in a‑moll / Nr. 7 in C‑Dur für Kla­vier solo

Fran­cis Pou­lenc Sona­te für Flö­te und Klavier:

Clau­de Debus­sy (1862–1918) Syrinx für Flö­te solo

Ser­gej Pro­kof­jew (1891–1953) Sona­te für Flö­te und Kla­vier op.94

Kar­ten zum Preis von 30 Euro (8 Euro bis zum Alter von 27 Jah­ren) beim Bam­ber­ger Ver­an­stal­tungs­dienst (BVD)

Tel. 0951 – 9 80 82–20

www​.bvd​-ticket​.de