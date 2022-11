Der zwei­te Sieg der Sai­son konn­te gegen den TSV Hof am ver­gan­ge­nen Sams­tag ein­ge­fah­ren wer­den. Die Bas­ket­bal­ler des TSV lan­de­ten einen Start-Ziel-Sieg, der zu kei­ner Zeit der Spiels in Gefahr war.

Regel­recht über­rannt wur­den die Gäste zu Beginn der Par­tie wo die Staf­fel­stei­ner einen 23:2 Lauf aufs Par­kett leg­ten und das erste Vier­tel mit 25: 10 für sich entschieden.

Über den Ver­lauf des Spiels kamen die Gäste immer bes­ser in ihren Ryth­mus und konn­ten auch durch meh­re­re erfolg­rei­che Drei­punk­te­wür­fe den Rück­stand ver­kür­zen. Durch gut her­aus­ge­spiel­te Pass­sta­fet­ten mit erfolg­rei­chen Abschlüs­sen der Staf­fel­stei­ner blieb der Vor­sprung aber kon­stant bei über 13 Punk­ten oder mehr und durch das eine oder ande­re And-one- Play heiz­ten die Gast­ge­ber so die zahl­rei­chen Fans in der Hal­le zusätz­lich an. Hin und wie­der ließ man noch ein­fa­che Punk­te lie­gen oder for­der­te von den Unpar­tei­ischen eine Pfiff mehr, sodass das End­ergeb­nis hät­te deut­li­cher aus­ge­hen kön­nen. End­stand 82: 61. Aktu­ell ste­hen die Bas­ket­ball­her­ren im guten Mit­tel­feld der Tabelle.

TSV Staf­fel­stein: Erhard (29), Scho­ger (27), Süp­pel (12), Gärt­ner (7), Schu­berth (4), Rasko­vic (2), Schwarz (1), Schu­bert, Pilin, Geuß

Bericht: Jonas Boysen