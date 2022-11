Gestern ließ sich der baye­ri­sche Mini­ster­prä­si­dent Mar­kus Söder medi­en­wirk­sam als „spon­ta­ner Hel­fer“ bei der Münch­ner Tafel ablich­ten. Danach rühm­te er sich auf Twit­ter und beton­te, wie hoch der Stel­len­wert der Tafeln in Bay­ern sei. Zahl­rei­che Bür­ger war­fen ihm dar­auf­hin in den Sozia­len Netz­wer­ken Heu­che­lei vor. Der Abge­ord­ne­te Jan Schif­fers äußert sich dazu als Ver­tre­ter der AfD-Frak­ti­on im Sozi­al­aus­schuss des Baye­ri­schen Land­tags wie folgt:

„Söders ego­zen­tri­sche Schau­spie­le­rei ist ein­fach nur pein­lich. Wäh­rend immer mehr Men­schen in Bay­ern nicht wis­sen, wie sie Gas, Strom, Sprit und Lebens­mit­tel bezah­len sol­len, insze­niert sich der Mini­ster­prä­si­dent als Hel­fer an der Tafel.

Wenn es aber dar­um geht, die Tafeln tat­säch­lich zu unter­stüt­zen, zeigt die Staats­re­gie­rung wenig Bereit­schaft. Die AfD-Frak­ti­on hat zahl­rei­che Anträ­ge im Land­tag ein­ge­bracht, die weit­rei­chen­de Hil­fen und Ent­la­stun­gen für die Tafeln vor­ge­se­hen hät­ten. Lei­der wur­den sie von den ande­ren Par­tei­en pau­schal abge­lehnt. Im Übri­gen ist es die Poli­tik von Bun­des- und Staats­re­gie­rung, die so vie­le Bür­ger der­art ver­ar­men lässt, dass sie Lebens­mit­tel von den Tafeln benö­ti­gen. Wer für die wach­sen­de Ver­ar­mung der Bevöl­ke­rung die poli­ti­sche Ver­ant­wor­tung trägt, soll­te sich nicht als Wohl­tä­ter ver­mark­ten. Immer mehr Bür­ger bemer­ken die­sen Zynis­mus jedoch und unter­stüt­zen die AfD.

Ein­ge­brach­te Anträ­ge der AfD

Die Tafeln in Bay­ern auf­grund der gestie­ge­nen Strom­prei­se unterstützen:

https://​www1​.bay​ern​.land​tag​.de/​w​w​w​/​E​l​a​n​T​e​x​t​A​b​l​a​g​e​_​W​P​1​8​/​D​r​u​c​k​s​a​c​h​e​n​/​B​a​s​i​s​d​r​u​c​k​s​a​c​h​e​n​/​0​0​0​0​0​1​4​0​0​0​/​0​0​0​0​0​1​4​2​7​4​.​pdf

Unter­stüt­zung für Tafeln auf­grund der gestie­ge­nen Gaspreise:

https://​www1​.bay​ern​.land​tag​.de/​w​w​w​/​E​l​a​n​T​e​x​t​A​b​l​a​g​e​_​W​P​1​8​/​D​r​u​c​k​s​a​c​h​e​n​/​B​a​s​i​s​d​r​u​c​k​s​a​c​h​e​n​/​0​0​0​0​0​1​4​0​0​0​/​0​0​0​0​0​1​4​2​7​5​.​pdf

Mit 10 Cent pro gefah­re­nem Kilo­me­ter die Tafeln im Frei­staat zusätz­lich unterstützen:

https://​www1​.bay​ern​.land​tag​.de/​w​w​w​/​E​l​a​n​T​e​x​t​A​b​l​a​g​e​_​W​P​1​8​/​D​r​u​c​k​s​a​c​h​e​n​/​B​a​s​i​s​d​r​u​c​k​s​a​c​h​e​n​/​0​0​0​0​0​1​4​0​0​0​/​0​0​0​0​0​1​4​2​7​3​.​pdf