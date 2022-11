Am schul­frei­en Buß- und Bet­tag war es end­lich wie­der so weit: die belieb­te ori­gi­na­le Hofer Kin­der­uni konn­te nach einer zwei­jäh­ri­gen Coro­na-beding­ten Pau­se wie­der statt­fin­den. Rund 60 Kin­dern im Alter zwi­schen 8 und 12 Jah­ren wur­de am Cam­pus Hof im Rah­men eines gan­zen For­scher­tags ein gewohnt span­nen­des und abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm geboten.

In Grup­pen auf­ge­teilt besuch­ten alle Kin­der von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr ins­ge­samt vier unter­schied­li­che Work­shops zu fol­gen­den Themen:

„Wie ver­die­nen Fir­men mit Com­pu­ter­spie­len Geld?“

„War­um Fische und Pflan­zen gute Freun­de sind.“

„Web and Apps – wir gestal­ten digi­ta­le Tools!“

„Wie­so kann ein Robo­ter sin­gen, tan­zen und Ball spielen?“

Die Work­shops, die die Pro­fes­so­rin­nen und Pro­fes­so­ren extra für die Kin­der­uni vor­be­rei­tet haben, sind einer klas­si­schen Vor­le­sung nicht unähn­lich, aber eben ange­rei­chert mit effekt­vol­len Ver­su­chen und Mit­mach-Mög­lich­kei­ten. Wäh­rend einer gemein­sa­men Mit­tags­pau­se konn­ten sich die Schü­le­rin­nen und Schü­ler mit Piz­za und Geträn­ken stär­ken. Die Kin­der zeig­ten sich begei­stert vom Pro­gramm des Kin­der­uni-For­scher­tags und auch die Pro­fes­so­rin­nen und Pro­fes­so­ren waren beein­druckt vom unbän­di­gen Wis­sens­durst, dem gro­ßen Inter­es­se und den vie­len Fra­gen, die die Schü­le­rin­nen und Schü­ler zu allen The­men­be­rei­chen stellten.

Das Orga­ni­sa­ti­ons­team freu­te sich beson­ders über die gro­ße Reso­nanz auf die Ein­la­dung zur Kin­der­uni; lei­der konn­te die Hoch­schu­le in die­sem Jahr bei wei­tem nicht alle inter­es­sier­ten Kin­der berück­sich­ti­gen. Der näch­ste Kin­der­uni-For­scher­tag für das kom­men­de Jahr ist bereits in Pla­nung. Kin­der und Eltern fin­den alle Infor­ma­tio­nen dazu unter https://​www​.hof​-uni​ver​si​ty​.de/​s​t​u​d​i​u​m​/​i​n​f​o​r​m​a​t​i​o​n​e​n​/​s​c​h​u​e​l​e​r​a​n​g​e​b​o​t​e​/​k​i​n​d​e​r​u​n​i​.​h​tml.