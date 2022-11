Eltern sind bei der Berufs­wahl ihrer Kin­der deren wich­tig­ste Rat­ge­ber. Nicht nur weil Berufs­bil­der und der Aus­bil­dungs­markt einem ste­ti­gen Wan­del unter­lie­gen, ist das oft kei­ne ein­fa­che Rol­le. Das Netz­werk SCHU­LE­WIRT­SCHAFT Peg­nitz-Auer­bach hat sich daher zum Ziel gesetzt, Eltern zu unter­stüt­zen. Daher wird die Hand­werks­mes­se 2022 um einen Online-Eltern­abend zur Aus­bil­dung im Hand­werk ergänzt: Am 24. Novem­ber infor­mie­ren um 18:30 Uhr Refe­ren­ten aus Berufs­be­ra­tung und Hand­werks­kam­mer ganz kom­pakt über das viel­fäl­ti­ge Berufs­feld. Aus­bil­dungs- und Kar­rie­re­mög­lich­kei­ten von Anla­gen­me­cha­ni­ke­rin bis Zim­me­rer für Absol­ven­ten aller Schul­ar­ten, in unter­schied­lich­sten Betriebs­grö­ßen, mit „Selbst­hilfe­cha­rak­ter“ auch im Pri­va­ten, spä­ter als Ange­stell­te oder Selbst­stän­di­ge, wohn­ort­nah oder fern von zuhau­se – die Exper­ten geben Tipps für indi­vi­du­el­le Infor­ma­tio­nen und beant­wor­ten die Fra­gen aus dem Publikum.

Ziel der Orga­ni­sa­to­ren ist es, mit­tels Video­kon­fe­renz den Fami­li­en in 30 Minu­ten einen Kurz­über­blick ohne gro­ßen Zeit- oder Fahrt­auf­wand zu ver­schaf­fen. Daher ist der Eltern­abend auch schul- und schul­art­über­grei­fend ange­legt. Ger­ne kön­nen auch die Jugend­li­chen selbst dabei sein, schließ­lich will man eine inten­si­ve indi­vi­du­el­le Beschäf­ti­gung mit der The­ma­tik anre­gen. Dazu erhal­ten die Teil­neh­mer im Nach­gang Emp­feh­lun­gen zu wei­ter­füh­ren­den Informationsquellen.

Die Online-Ver­an­stal­tung am 24.11.2022 von 18:30–19 Uhr fin­det über MS Teams statt; Anmel­dung unter https://​tinyurl​.com/​h​a​n​d​w​e​r​k​e​l​t​e​r​n​a​b​end bzw. bei Corin­na Deß, dess@​wirtschaftsbanda9.​de, 09241/8094434.